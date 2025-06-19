Aşırı Gerçekçi Ajan Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games The Operator'u Bedava Dağıtıyor

Epic Games, The Operator'u bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 26 Haziran 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Bureau 81 tarafından geliştirilen The Operator, bulmaca ve dedektiflik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda Federal İstihbarat Departmanı'nın (FDI) yeni operatörü Evan'ı kontrol ediyoruz.

Sahadaki ajanlara bilgisayar üzerinden destek sağladığımız oyunda bilgileri kontrol ediyor, veri tabanlarını tarıyor, kanıtları inceliyor ve ipuçlarını birleştirmeye çalışıyoruz. Bu işlemler için gelişmiş bir yazılım kullanıyoruz. Bu yazılımda video ve fotoğraf analizi aracının yanı sıra vatandaş ve araç veri tabanı gibi özellikler de bulunuyor.

78 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapımın 2024 yılının temmuz ayında çıktığını belirtelim. Peki, The Operator ücretsiz nasıl indirilir?

The Operator Ücretsiz Nasıl Oynanır?

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The Operator Oynanış Fragmanı

The Operator Minimum Sistem Gereksinimleri