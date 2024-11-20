Epic Games Store'da Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi İndirimi Başladı!

Epic Games Store'da "Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Star Wars Outlaws Ultimate Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 3 Aralık tarihinde saat 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Epic Games Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürümü 3.599,99 TL 1.799,99 TL %50 Need for Speed Heat Deluxe Sürümü 2.599,99 TL 129,99 TL %95 Need for Speed Payback - Deluxe Sürümü 1.079,99 TL 107,99 TL %90 Need for Speed Rivals: Complete Sürümü 719,99 TL 71,99 TL %90 Mass Effect Legendary Sürümü 1.799,99 TL 143,99 TL %92 Back 4 Blood: Ultimate Sürümü 399 TL 39,90 TL %90 STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü 279,99 TL 33,59 TL %88 STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürümü 349,99 TL 52,49 TL %85 Thief: Master Thief Sürümü 189 TL 28,35 TL %85 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Sürümü 1.199 TL 239,80 TL %80 WRC 10 - Deluxe Sürümü 177 TL 35,40 TL %80 Gotham Knights Deluxe Sürümü 699 TL 104,85 tL %85 Watch Dogs: Legion Deluxe Sürümü 1.199 TL 179,85 TL %85 Watch Dogs 2 Gold Sürümü 1.999 TL 299,85 TL %85 Assassin's Creed Origin Gold Sürümü 1.549 TL 232,35 TL %85 Assassin’s Creed Valhalla Complete Sürümü 2.399 TL 599,75 TL %75 Dying Light Definitive Sürümü 984 TL 196,80 TL %80 Control Ultimate Sürümü 209 TL 41,80 TL %80 Battlefield 2042 Elite Sürümü 1.599,99 TL 319,99 TL %80 Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Deluxe Sürümü 2.199 TL 329,85 TL %85 Far Cry Primal Apex Sürümü 599 TL 149,75 TL %75 Far Cry 6 GOTY Sürümü 1.999 TL 599,70 TL %70 Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Sürümü 2.199 TL 879,60 TL %60 Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Sürümü 3.499 TL 1.399,60 TL %60 HITMAN World of Assassination Deluxe Sürümü 769 TL 346,05 TL %55

Epic Games Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.