Epic Games Store'da Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi İndirimi Başladı!
Epic Games Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!
Epic Games Store'da "Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Star Wars Outlaws Ultimate Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 3 Aralık tarihinde saat 19.00'da sona erecek. Epic Games Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Epic Games Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürümü
|3.599,99 TL
|1.799,99 TL
|%50
|Need for Speed Heat Deluxe Sürümü
|2.599,99 TL
|129,99 TL
|%95
|Need for Speed Payback - Deluxe Sürümü
|1.079,99 TL
|107,99 TL
|%90
|Need for Speed Rivals: Complete Sürümü
|719,99 TL
|
71,99 TL
|%90
|Mass Effect Legendary Sürümü
|1.799,99 TL
|143,99 TL
|%92
|Back 4 Blood: Ultimate Sürümü
|399 TL
|
39,90 TL
|%90
|STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü
|279,99 TL
|33,59 TL
|%88
|STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürümü
|349,99 TL
|52,49 TL
|%85
|Thief: Master Thief Sürümü
|189 TL
|28,35 TL
|%85
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Sürümü
|1.199 TL
|239,80 TL
|%80
|WRC 10 - Deluxe Sürümü
|177 TL
|35,40 TL
|%80
|Gotham Knights Deluxe Sürümü
|699 TL
|104,85 tL
|%85
|Watch Dogs: Legion Deluxe Sürümü
|1.199 TL
|179,85 TL
|%85
|Watch Dogs 2 Gold Sürümü
|1.999 TL
|299,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Origin Gold Sürümü
|1.549 TL
|232,35 TL
|%85
|Assassin’s Creed Valhalla Complete Sürümü
|2.399 TL
|599,75 TL
|%75
|Dying Light Definitive Sürümü
|984 TL
|196,80 TL
|%80
|Control Ultimate Sürümü
|209 TL
|41,80 TL
|%80
|Battlefield 2042 Elite Sürümü
|1.599,99 TL
|319,99 TL
|%80
|Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Deluxe Sürümü
|2.199 TL
|329,85 TL
|%85
|Far Cry Primal Apex Sürümü
|599 TL
|149,75 TL
|%75
|Far Cry 6 GOTY Sürümü
|1.999 TL
|599,70 TL
|%70
|Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Sürümü
|2.199 TL
|879,60 TL
|%60
|Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Sürümü
|3.499 TL
|1.399,60 TL
|%60
|HITMAN World of Assassination Deluxe Sürümü
|769 TL
|346,05 TL
|%55
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