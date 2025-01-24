Epic Games'te %95'e Varan İndirim Başladı! Fiyatlar Dibi Gördü

Epic Games Store'da "Epic İndirimleri" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Mortal Kombat 1, Crysis Remastered Trilogy, Discy Elysium, The Surge 2, WRC 9 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 6 Şubat 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek. Epic Games Store üzerinden başlatılan kampanyada indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Epic Games Store'da İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Worker Simulator 149 TL 7,45 TL %95 Prison Architect 538 TL 53,80 TL %90 Outlast 2 49 TL 4,90 TL %90 Outlast 33 TL 3,30 TL %90 The Surge 2 169 TL 25,35 TL %85 The Surge 90 TL 11,70 TL %87 Jotun: Valhalla Sürümü 25 TL 3,75 TL %85 Call of Cthulhu 129 TL 25,80 TL %80 WRC 9 Deluxe Edition 175,32 TL 35,06 TL %80 Disco Elysium - The Final Cut 575 TL 143,75 TL %75 Crysis Remastered Trilogy 105 TL 47,25 TL %55 Curse of the Dead Gods 90 TL 22,50 TL %75 Ghostrunner 2 Brutal Edition 1.199 TL 299,75 TL %75 BLACKTAIL 299 TL 89,70 TL %70 Land of the Vikings 235 TL 79,90 TL %66 Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu 3.149 TL 1.259,60 TL %60 Dustborn 229 TL 91,60 TL %60 Under The Waves 229 TL 91,60 TL %60 Aliens: Dark Descent 550 TL 247,50 TL %55 Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition 379 TL 128,86 TL %66 HITMAN World of Assassination Deluxe Edition 769 TL 346,05 TL %55 Wheels of Aurelia 25 TL 5 TL %80

Epic Games Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.