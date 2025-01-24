Epic Games'te %95'e Varan İndirim Başladı! Fiyatlar Dibi Gördü
Epic Games Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!
Epic Games Store'da "Epic İndirimleri" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Mortal Kombat 1, Crysis Remastered Trilogy, Discy Elysium, The Surge 2, WRC 9 ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 6 Şubat 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek. Epic Games Store üzerinden başlatılan kampanyada indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Epic Games Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Worker Simulator
|149 TL
|7,45 TL
|%95
|Prison Architect
|538 TL
|53,80 TL
|%90
|Outlast 2
|49 TL
|4,90 TL
|%90
|Outlast
|33 TL
|3,30 TL
|%90
|The Surge 2
|169 TL
|25,35 TL
|%85
|The Surge
|90 TL
|11,70 TL
|%87
|Jotun: Valhalla Sürümü
|25 TL
|3,75 TL
|%85
|Call of Cthulhu
|129 TL
|25,80 TL
|%80
|WRC 9 Deluxe Edition
|175,32 TL
|35,06 TL
|%80
|Disco Elysium - The Final Cut
|575 TL
|143,75 TL
|%75
|Crysis Remastered Trilogy
|105 TL
|47,25 TL
|%55
|Curse of the Dead Gods
|90 TL
|22,50 TL
|%75
|Ghostrunner 2 Brutal Edition
|1.199 TL
|299,75 TL
|%75
|BLACKTAIL
|299 TL
|89,70 TL
|%70
|Land of the Vikings
|235 TL
|79,90 TL
|%66
|Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Koleksiyonu
|3.149 TL
|1.259,60 TL
|%60
|Dustborn
|229 TL
|91,60 TL
|%60
|Under The Waves
|229 TL
|91,60 TL
|%60
|Aliens: Dark Descent
|550 TL
|247,50 TL
|%55
|Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition
|379 TL
|128,86 TL
|%66
|HITMAN World of Assassination Deluxe Edition
|769 TL
|346,05 TL
|%55
|Wheels of Aurelia
|25 TL
|5 TL
|%80
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Epic Games Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.