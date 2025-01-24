1.784 TL Değerindeki Diablo 4 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Diablo 4 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Peki, oyunu bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Diablo 4 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo 4 isimli oyunu dört gün boyunca (28 Ocak 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

30 Ocak tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 45 oranında indirime giren Diablo 4'ün standart sürümü 49,99 dolardan 27,49 dolara düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Diablo 4 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

  • Steam istemcisini açın.
  • Diablo 4 sayfasını görüntüleyin.
  • "Oyunu Oyna" butonuna basın.
  • İşlemi onaylayın.
  • İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Diablo 4'ü beğendiniz mi? Sizce serinin en başarılı Diablo oyunu hangisi? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncenizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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