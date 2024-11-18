Eski Tip Sürücü Belgesi Olanlar Dikkat! Yenileme Süresi Uzatıldı

Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihinde değiştirilmesi gerektiğini açıklanmıştı fakat bu süre, çeşitli nedenlerden dolayı 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Eski ehliyeti yenileme süresi bir kez daha uzatıldı.

Eski Tip Sürücü Belgesini Yenileme Süresi Uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Halihazırda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı."

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık❗



Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine… pic.twitter.com/eFwyW5HueL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2024

Bakan Yerlikaya ayrıca "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" sözlerini de kullandı.

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