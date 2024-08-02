Instagram'dan Sonra Sıra Onda mı? Facebook Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hesabını Kısıtladı!

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, batılı ülkelerin katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca önlem aldığını belirterek güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istendiğini ifade etti.

Sayan, daha sonra açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, birtakım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Facebook'tan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hesabına Kısıtlama Getirildi

Instagram için alınan kararın ardından Facebook'ta da önemli bir gelişme yaşandı. Dolaşımda olan ekran görüntüsüne göre Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına kısıtlama getirdi. Görüntüde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına reklam ve canlı videolar oluşturamama, arama başlatamama ve aramalara katılamama kısıtlamaları getirildiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'dan sonra Facebook'un da yasaklanabileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ekran görüntüsünün doğruluğu teyit edilmedi ancak kaldırıldığı iddia edilen videonun şu anda yayında olduğu görülüyor.