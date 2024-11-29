Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Gaziantep FK Maç Linki

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 2 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Alper Akarsu olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Bozbey, 2. yardımcı hakem görevini ise Bersan Duran üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Adnan Deniz Kayatepe yapacak.

"Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Maraton Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL

4.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL

4.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL

3.050 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL

2.200 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL

1.800 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL

1.700 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL

1.600 TL Kuzey / Spor Toto: 900 TL

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Dominik Livakovic

Samet Akaydin

A. Djiku

Osayi-Samuel

D. Tadic

Fred

F. Kostic

S. Amrabat

Mert Hakan Yandaş

Y. En-Nesyri

Oğuz Aydın

Gaziantep FK Muhtemel İlk 11 Kadrosu

S. Dioudis

Arda Kızıldağ

Ertuğrul Ersoy

S. Mbakata

Mustafa Eskihellaç

K. Kozlowski

B. N'Diaye

A. Maxim

Halil Dervişoğlu

C. Lungoyi

D. Sorescu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.