Fenerbahçe - Manchester United Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçta Manchester United ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de FB'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Fenerbahçe - Manchester United maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Manchester United Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Manchester United maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbol maçı İstanbul'da yer alan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumunda oynanacak. Futbol mücadelesini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcı hakemler arasında Nicolas Danos ve Benjamin Pages yer alacak. Dördüncü hakem görevini ise Jérémy Stinat üstlenecek.

"Fenerbahçe - Manchester United maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Manchester United maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Manchester United maçı nereden izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre Fenerbahçe - Manchester United maçı bilet fiyatlarına göz atabiliriz. Passo'ya göre bilet fiyatları ise şu şekilde:

Fenerium Alt E: 23.000 TL

23.000 TL Maraton Alt E: 23.000 TL

23.000 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 7.600 TL

7.600 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 6.700 TL

6.700 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 5.650 TL

5.650 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 4.900 TL

4.900 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 3.250 TL

3.250 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 2.900 TL

2.900 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 2.750 TL

2.750 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 2.600 TL

2.600 TL Kuzey / Spor Toto: 1.500 TL

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Manchester United maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Manchester United maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Djiku

Oosterwolde

Fred

Sofyan Amrabat

İrfan Can Kahveci

Szymanski

Saint-Maximin

En-Nesyri

Manchester United Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Andre Onana

Noussair Mazraoui

Matthijs De Ligt

Lisandro Martinez

Diogo Dalot

Casemiro

Christian Eriksen

Amad Diallo

Bruno Fernandes

Marcus Rashford

Rasmus Hojlund

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Manchester United maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.