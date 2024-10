Galatasaray - IF Elfsborg Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi macerası tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip, İsveç'in IF Elfsborg takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - IF Elfsborg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - IF Elfsborg maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı!

Galatasaray - IF Elfsborg Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - IF Elfsborg Linki

Galatasaray - IF Elfsborg maçı UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını izlemek için ücret ödemesine gerek olmayacak.

Galatasaray - IF Elfsborg maçının hakemi ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemeleri dahil olmak üzere Kupa 2'de üç maç yönetmiş Matej Jug düdük çalacak. Peki bu iki takımın Avrupa Ligi performansı nasıl?

Galatasaray şu ana kadar Kupa 2'de iki maça çıktı. Bu maçlarda ise bir galibiyet ve bir beraberlik alarak 4 puan topladı. IF Elfsborg ise çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı.

Galatasaray - IF Elfsborg Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - IF Elfsborg maçı nereden izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre Galatasaray - IF Elfsborg maçı bilet fiyatlarına göz atabiliriz. Passo'ya göre Galatasaray - IF Elfsborg arasında Rams Park'ta oynanacak karşılaşmanın fiyatları ise şu şekilde:

Premium : ₺18.500,00

Delux : ₺17.000,00

Lux : ₺16.000,00

Classic : ₺15.000,00

1. Kategori : ₺10.000,00

2. Kategori : ₺7.500,00

3. Kategori : ₺6.000,00

4. Kategori : ₺4.500,00

5. Kategori : ₺3.500,00

6. Kategori : ₺2.500,00

7. Kategori : ₺1.200,00

8. Kategori : ₺1.000,00

Galatasaray - IF Elfsborg Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Galatasaray - IF Elfsborg maçı bilet fiyatları ne kadar sorusunu da cevapladığımıza göre muhtemel 11'lere göz atabiliriz. Elbette ki ne Galatasaray ne de IF Elfsborg maç kadorsunu karşılaşmadan bir saat önceye kadar açıklamayacak. Ancak bir tahmin yapacak olursak, Galatasaray - IF Elfsborg maçı muhtemel ilk 11'leri şu şkeilde olacak:

Galatasaray Muhtemel İlk 11:

Günay Güvenç

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Dries Mertens

Yuunus Akgün

Mauro Icardi ya da Victor Osimhen

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - IF Elfsborg maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.