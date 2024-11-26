Dünyanın En Pahalı Kazası: İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Çarpıştı!

Avusturya'nın Pfunds dağ yolunda dünyanın en pahalı trafik kazası meydana geldi. 7 milyon İsviçre frankı (273 milyon TL civarı) değerindeki lüks otomobiller çarpıştı. Bu otomobiller arasında dünyada yalnızca 499 adet üretilen Ferrari LeFerrari de bulunuyor.

Lüks Otomobiller Zincirlemeye Kazaya Karıştı

10 Kasım tarihinde bir adet McLaren Elva, bir adet Ferrari La Ferrari, bir adet Ferrari 812 Superfast ve bir adet Bentley Continental GTC zincirleme kaza yaptı.

Ferrari 812 Superfast isimli otomobilin sürücüsü, güneşten dolayı gözü kamaştı ve bu nedenden dolayı önünü göremediği için Ferrari La Ferrari’ye çarptı. Ferrari La Ferrari ise önündeki McLaren Elva isimli arabaya çarptı.

En arkada bulunan Bentley duramayıp önünde yer alan Ferrari 812 Superfast isimli otomobile çarptı. Zincirleme kazada en büyük hasarı Ferrari LaFerrari'nin aldığı ifade ediliyor. Toplam hasarın ise 1.8 milyon İsviçre frankı (70 milyon TL civarı) olduğu belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre sürücüler yaralanmadı. Bu kaza, yeterli takip mesafesinin oldukça önemli olduğunu gözler önüne serdi.

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