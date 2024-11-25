Sektörde Rakiplerinin Gerisinde Kalan Volkswagen, Elektrikli Araç Serisinin Tamamını Yenileyecek!

Alman otomotiv endüstrisinin önemli isimlerinden Volkswagen, son zamanlarda pek de iyi günler geçirmiyor. Geçtiğimiz haftalarda düşen satış rakamları nedeniyle fabrikalarını birer birer kapatan marka, şimdi de elektrikli araçları ile ilgili önemli bir karar almak üzere.

Aktarılanlara göre şirket, elektrikli araç pazarında Audi, Ford ve Mercedes gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Dev firma, bunun üzerine istediği hedeflere ulaşamadığı sektörde yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı. İddialar, Volkswagen'in yakında elektrikli otomobil serisinin tamamını yenileyeceğini işaret ediyor.

Volkswagen, 2026'da Yeni Elektrikli Araç Serisini Piyasaya Sürecek

Sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre, Almanya merkezli otomobil devi özellikde ABD'de satışa sunduğu elektrikli otomobil modellerinde önemli güncellemelere imza atacak. Şirketin kullandığı MEB mimarisinde değişikliğe gideceği ve tüm elektrikli araç yelpazesini buna göre yenileyeceği öne sürülüyor.

Volkswagen'in önemli yöneticilerinden Kai Grünitz, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gazeticiler ile yaptığı röportajda, elektrikli araçlarda planladıkları yeni tasarımın markanın köklerine dönüşü temsil edeceğini ifade etti. Şirketin halihazırda piyasaya sürdüğü ID modellerinin tekrardan tasarlanacağını belirten Grünitz, söz konusu güncelleme için 2026 yılını işaret etti. Ünlü yönetici bunlara ek olarak yeni araçlarda önemli teknik yükseltmelerin de olacağını vurguladı.

Aktarılanlara göre Volkwagen'in planladığı yeni elektrikli araç projesinin ilk adımı, 2025 Münih Otomobil Fuarı'nda ID.2 tabanlı bir SUV konseptini tanıtmak olacak. Söz konıusu model, ID.2 hatchback aracının ardından MEB platformunda geliştirilen ikinci model olarak öne çıkarken, 2026'da Golf GTI'den esinlecek yeni ID.2'nin GTI versiyonuna da öncülük edecek.

Peki siz Volkswage'nin elektrikli araç pazarındaki yeni hedefleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...