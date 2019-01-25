FIFA 20’de TFF 1. Lig Olabilir!

Dünyanın en popüler futbol oyunu serisi FIFA, ilk kez yayınlandığı 1994 tarihinden bugüne inanılmaz bir mesafe katetti. FIFA 19’da Şampiyonlar Ligi’ni oyuncularla buluşturan efsane oyun, önümüzdeki yıl ekleyeceği yeni liglerle seriyi daha da zenginleştirecek. Bu liglerden bir tanesi de TFF 1. Lig olabilir!

Futbol oyunları üzerine bir web sitesi olan FIFPlay, oyunseverlerin FIFA 20 ile ilgili beklentilerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir bölüm oluşturdu. FIFPlay, iletilen düşünce ve öneriler arasından oyunu değiştirebilecek yapıcı fikirleri seçerek, EA Sports geliştiricilerine yollayacak.

FIFPlay, yayınladığı anket ile kullanıcıların bir sonraki FIFA oyununda görmek istedikleri ligler için oy vermelerini istedi.

Şu ana kadar 1 milyonu geçkin kişinin katıldığı anket, aralarında TFF 1. Lig'in de olduğu 110 ligden oluşuyor. Ankette ilk sırayı 114,545 oyla Endonezya Ligi alırken, onu sadece 297 eksik oy farkla Malezya Ligi takip ediyor.

Anketin üçüncü ve dördüncü basamağında sırasıyla, 52 bin oy ile İsrail ve 50 bin oy ile Meksika İkinci Ligi yer alıyor. Beşinci sırada ise 49 bin oy ile Birleşik Arap Emirlikleri Ligi bulunuyor.

FIFA tutkunlarının serinin yeni oyunda en çok görmek istediği ligler arasında TFF 1. Lig de bulunuyor. Şu ana kadar 34 bin oy alan TFF 1. Lig, listenin 6. basamağında yer alıyor.

EA Games’in bu liglerden hangisinin lisansını alacağını eylül ayında çıkacak olan FIFA 20’de göreceğiz.

Peki, sizin FIFA 20’de en çok beklediğiniz lig hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!