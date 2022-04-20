FIFA serisi, dünyanın dört bir yanındaki liglerin resmi lisanslarını kullanarak futbolu en iyi şekilde oyun dünyasına sunmak konusunda her zaman mükemmel bir alternatif olmuştur. Bu yazımızda FIFA 21'e dair merak edilenlere daha yakından göz atıyoruz. FIFA 21 sistem gereksinimleri neler? FIFA 21 konusu nedir? İşte tüm detaylarıyla FIFA 21 sistem gereksinimleri!

FIFA 21 Sistem Gereksinimleri Neler?

FIFA 21 için gerekli sistem gereksinimleri geçen seneyle aynı kaldı. Oyunu sorunsuz bir şekilde deneyimlemek için Radeon HD 7850, GeForce GTX 660 veya daha iyi bir ekran kartına ihtiyacınız var. Ve işlemci olarak en minimum Core i3-6100, AMD Phenom II X4 965 veya daha iyi işlemciye ev sahipliği yapmanız gerekiyor. Hemen aşağıdan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Athlon X4 880K / Core i3-6100 veya daha iyisi

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi/GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Piksel Gönderici: 5.0

İhtiyaç Duyulan Boş Alan: 50 GB

İhtiyaç Duyulan Video Ram'i: 1024 MB

FIFA 21 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: AMD FX 8150 / Core i5-3550 veya daha iyisi​

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi/GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Piksel Gönderici: 5.0

İhtiyaç Duyulan Boş Alan: 50 GB

İhtiyaç Duyulan Video Ram'i: 2048 MB

FIFA 21 Konusu Nedir?

FIFA 21, Electronic Arts tarafından geliştirilen ve aynı şirketinin yayımcılığını yaptığı bir spor simülasyon video oyunu. Oyun 19 Haziran 2020 tarihinde duyuruldu. Oyunda bu sene yeni ikon oyuncu olarak Eric Cantona yer alıyor. Oyun aynı zamanda yeni nesil oyun konsolları içinde değişiklik yapıyor. Tüm kayıt dosyalarınızı yeni nesile veri kaybı yaşamadan kolayca taşıyabilirsiniz. Kariyer Modu, topluluktan yıllarca gelen eleştirilerin ardından, özellikle de teknik direktör modunda yeni eklemeler mevcut. Yeni eklemeler arasında; oyuncuların gerçek zamanlı olarak değişen oyun planlarına ek olarak maçlara anında girip çıkmalarına olanak tanıyan yenilenmiş etkileşimli bir maç simülasyon modu mevcut.

Haftalık antrenman programlarına ve oyuncuları farklı pozisyonlarda oynamaları için eğitme yeteneği, maç kondisyonu ve büyüme gibi yeni istatistikler, geliştirilmiş bir gençlik akademisi sistemi, anlaşmalarda kullanmak için kredi gibi daha fazla transfer seçeneği ve gelişmiş yapay zeka oyuncuları bekliyor FIFA 21'de. FIFA Volta modu FIFA 20'de tanıtıldı ve FIFA 21'in de bir parçası olarak karşımıza çıktı. Yapımcılara göre Volta 21, oynanış iyileştirmelerine sahip. Ayrıca beş yeni mekan oyuna eklendi. (Sao Paulo, Paris, Sidney, Dubai ve Milano) Oyunda 30'dan fazla resmi lig, 700'den fazla kulüp ve 17.000'den fazla oyuncu var.

FIFA 21 Fiyatı Ne Kadar?

FIFA 21 şu an PlayStation Store'da 499,00 TL, Xbox Store'da 497,50, Steam'de ise 419,99 TL fiyat etiketinden satılmakta. EA Play aboneleri ise FIFA 21'i abonelikleri devam ettiği sürece ücretsiz olarak deneyimleyebilmekte. EA Play tüm platformlardan aylık ve 3 aylık aboneliklerle satın alınabilir durumda. Peki siz FIFA 21 sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayarınız FIFA 21'in sistem gereksinimlerine yetecek donanıma sahip mi?

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