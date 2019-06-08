FIFA 20 için Volta Football Modu Duyuruldu

EA Play 2019 etkinliğinde düzenlenecek olan canlı yayınlar TSİ 19:15 sıralarında açılış yaptı. Programda FIFA 20 oyununa ayrılan kısım ise TSİ 21:00 sıralarında başlayacak. Serinin yeni oyunu ile ilgili oynanış gösterimi yapılacakken, bir yandan da yeni detayları öğrenme fırsatımız olacak. Ancak Electronic Arts canlı yayınlar öncesinde yeni bir duyuru yaptı. Oyuncular tarafından büyük bir merakla beklenen FIFA 20 oyununun Volta Football modunun olacağı onaylandı.

Volta Football, aşina olduğumuz FIFA Street tarzı bir mod olacak. Farklı büyüklükteki arenalarda ve mekanlarda üçe üç, dörde dört, beşe beş ve Professional Futsal maçları yapmanıza imkan tanıyacak. Bununla birlikte, yapacağınız tercihen maç alanının etrafını duvarlarla çevirebilecek veya duvarları tamamı ile kaldırabileceksiniz. Seçilebilir olacak mekanların arasında da Amsterdam şehrindeki bir alt geçit ve Tokyo şehrindeki bir binanın çatısı gibi yerler olacak.

Volta Football modunda karakteriniz için kıyafet, saç şekli ve tepkiler gibi çeşitli özelleştirme yapabileceksiniz. Ayrıca maç kazandıkça daha başka özelleştirme seçenekleri de açılmaya devam edecek.

Son olarak, Volta World ile kendi takımınızı oluşturabilmenin yanı sıra Volta Story ile Yolculuk moduna benzer olarak bir futbolcunun rolüne bürünebilecek, Volta Kick-Off ile profesyonel takımlarla sokakta oynayabilecek ve Volta League ile de çevrimiçi maçlara katılımda bulunabileceksiniz.

Electronic Arts tarafından yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!