FIFA 20 İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Yıllık olarak satışa sunulan FIFA oyunlarının yenisi FIFA 20, 19 Eylül 2019 tarihinde EA Access ve Origins Access Basic abonelerine on saatlik deneme sürümüyle sunulmuştu. Aynı gün Origins Access Premier aboneleri de tam sürüme erişim hakkı kazanmışlardı. Özel sürümleri satın alanlar ise birkaç gün önce yeşil sahalara geri dönmüşken, bugün oyunun standart sürümü de satışa çıktı. Merakla beklenen oyunun inceleme puanları da yayınlandı. Bakalım Electronic Arts bu sene FIFA 20 ile nasıl bir tablo çiziyor?

Serinin bu seneki üyesi genel olarak oynanışa ve yapa zekaya dair değişikliklerle geliyor. Bunun yanı sıra kariyer modu da revizyondan geçirilmişken, eskilerin unutulmazı FIFA Street'in reenkarnasyonu diyebileceğimiz VOLTA Football, FIFA 20 oyununun yenilikleri arasında yer alıyor.

Metacritic ortalaması PlayStation 4 platformunda 80 / 100 ve Xbox One platformunda 79 / 100 olan oyun için şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

FIFA 20 İnceleme Puanları