Fiyatları Belli Oldu! Volvo EX30 Türkiye'de!

Volvo elektrikli mobilite vizyonunu somutlaştıran yeni SUV modeli EX30’u Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuyor. Markanın bugüne kadar geliştirdiği en kompakt ve en çevreci SUV olan EX30 hem tasarım dili hem de sürdürülebilirliğiyle dikkat çekiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volvo'nun Yeni Elektrikli Arabası!

EX30 Volvo Cars’ın tamamen elektrikli araçlara geçiş sürecindeki önemli bir adımı temsil ediyor. Markanın şimdiye kadar ürettiği en düşük karbon ayak izine sahip modeli olan araç üretiminden kullanım ömrüne kadar çevresel etkileri minimuma indirecek şekilde geliştirildi.

Üretimi %100 yenilenebilir enerjiyle yapılan EX30’un gövdesinde geri dönüştürülmüş alüminyum, çelik ve polimer malzemeler yer alıyor. Türkiye pazarı için özel olarak geliştirilen 150 kW’lık arkadan itişli motor Belçika’daki Gent fabrikasında üretiliyor. İlk üretim partilerinin neredeyse tamamının Türkiye’ye ayrılması sayesinde Nisan ayında toplanan siparişler kısa sürede sahiplerine ulaşacak.

Lansman fiyatı olarak 1 milyon 913 bin TL olarak belirlenen EX30’un tescil dahil toplam satış fiyatı 1 milyon 923 bin TL’ye ulaşıyor. Kendi segmentinde dikkat çekici bir fiyat-performans oranı sunan EX30 iç mekânında İskandinav çizgileri sürdürülebilir malzemelerle bir araya getiriyor.

Kullanıcı dostu dijital arayüzü ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile şehir içi mobiliteye yeni bir yorum getiren model Volvo Car Türkiye’nin büyüme hedeflerinde de stratejik rol üstleniyor. Yeni EX30 Türkiye’de Sand Dune, Cloud Mavi, Vapour Gri, Crystal Beyaz ve Onyx Siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...