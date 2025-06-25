Lamborghini Dünyanın En Güçlü Arabasına Bakın Ne İsim Verdi

Lamborghini, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sessiz sedasız bir marka başvurusu yaptı. Bu başvuru, İtalyan otomobil devinin bir sonraki süper aracına göz kırpar nitelikte. Şirket, "Fenomeno" adını tescil ettirmek istiyor.

Fenomeno, ilk duyduğunuzda kulağınıza tuhaf gelebilir. Ancak kelime anlamına baktığınızda oldukça karakteristik bir yapısı olduğunu göreceksiniz.

"Doğaüstü Güçlü" Lamborghini Fenomeno

Kulis bilgilerine göre Lamborghini, Fenomeno'yu bu yıl Ağustos ayında düzenlenecek Pebble Beach Otomobil Haftası'nda tanıtmak niyetinde. Marka tescil başvurusu ise geçtiğimiz Nisan ayında yapılmıştı ve halen devam eden sürecin 15 Temmuz 2025'te tamamlanması bekleniyor.

İçeriden gelen sızıntılara göre Fenomeno, hibrit V12 motora sahip olacak ve Revuelto'nun 1.001 beygirlik gücünü dahi geride bıracak.

Fenomeno; hem İspanyolca hem de İtalyanca dillerinde "doğaüstü güç" anlamına geliyor.

Yalnızca 29 Adet Fenomeno Üretilecek

Süper lüks spor araba modelleri arasına katılacak sınırlı üretim Fenomeno'nun sızdırılan detaylarında F ve O harflerine derinlik katmak için boynuzlar eklendiği görüldü.

Lamborghini Fenomeno modelinden yalnızca 29 adet üretileceği konuşuluyor. Lamborghini'nin bu ismi kullanacağı modelin detayları şimdilik bilinmiyor, ancak kulislerden gelen bilgiler gösteriyor ki Fenomeno; markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü otomobili olacak.