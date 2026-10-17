Galaxy S27+'ın Sevilen Özelliği Artık Eskisi Gibi Çalışmayacak

Samsung'un 2027'nin başında tanıtması beklenen Galaxy S27+, ultra geniş bant (UWB) desteği olmadan gelebilir. Serinin Çin'deki sertifika kayıtlarında bu bağlantı türü yalnızca S27 Pro ve S27 Ultra'da görünüyor. Bilgi doğru çıkarsa S27+, 2021'den bu yana UWB'siz çıkan ilk Plus model olacak.

Galaxy S27+ Neden UWB'siz Görünüyor?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), serinin dört modelini 23 Eylül 2026'da onayladı. MIIT kayıtları resmi onay belgeleri olduğu için sızıntılardan daha güçlü bir kaynak sayılıyor. S27 Pro ve S27 Ultra olduğu düşünülen kayıtlarda UWB modülü ve bu teknolojinin kullandığı frekans bandı açıkça yazıyor. Standart model ile S27+ kayıtlarında ikisi de bulunmuyor.

Bugün satışta olan Galaxy S26+ modelinde UWB desteği var. Standart S modellerinde ise bu bağlantı türü hiçbir zaman bulunmadı.

Kayıtları ilk olarak SammyGuru haberleştirdi, MIIT ekran görüntülerini de Abhishek Yadav X'te paylaştı. SammyGuru'ya göre eksiklik Çin'e özel sürümle sınırlı kalabilir ve S27+'ta UWB donanımı yine de bulunabilir. GSMArena da listede bir hata olabileceğini yazdı. Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

UWB Ne İşe Yarıyor?

UWB, telefonun yakındaki bir cihazın yerini Bluetooth'a göre çok daha hassas bulmasını sağlıyor. Galaxy SmartTag gibi takip cihazlarını ekrandaki okla en hassas biçimde bulmak bu teknolojiyle mümkün oluyor. Samsung Wallet'taki dijital anahtar da UWB destekli otomobillerin kapısını, telefonu cepten çıkarmadan açmayı sağlıyor. Şirket UWB'li dijital anahtarı şimdilik sınırlı sayıda ülkede sunuyor.

UWB'siz bir telefon bu özelliklerin hepsini kaybetmeyecek. Samsung'un eylülde tanıttığı SmartTag3, Bluetooth 6.0'ın Channel Sounding özelliğiyle de 60 metreye kadar yön gösterebiliyor. Bu özellik Samsung'a göre bugün S26+'ta da bulunuyor; S27+'ın destekleyip desteklemeyeceği belli değil. GSMArena'ya göre UWB'siz bir S27+ eşya bulma işini daha az hassas yapabilir.

Galaxy S27 Serisinde Neler Değişiyor?

S27 serisinde ilk kez bir Pro modelin yer alması bekleniyor. Bu modelin S Pen'i olmayan, daha küçük bir S27 Ultra olacağı konuşuluyor. IT Home, Samsung'un üst düzey özellikleri Pro modele ayırıp Plus'ı daha uygun fiyatlı büyük ekranlı bir seçenek haline getirebileceğini yazdı.

UWB'nin çıkarıldığı doğrulanırsa, bellek fiyatları nedeniyle seriye beklenen fiyat artışıyla birlikte S27+ hem daha pahalı hem daha az donanımlı olabilir. Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü Türkiye'de 82.499 TL fiyatla satışa çıkmıştı, Samsung'un sitesindeki güncel fiyatı 103.999 TL.

Editörün Yorumu

UWB'nin Plus modelden çıkarıldığı doğrulanırsa, Samsung'un yeni Pro modele yer açmak için Plus'ı bir basamak aşağı indirdiği anlaşılır. Seriye fiyat artışı da beklendiği için S27+, elinde S26+ olan biri için yükseltmeyi daha az cazip hale getiriyor; yeni telefona daha fazla para verip bir özellik kaybetmek pek mantıklı görünmüyor. Öte yandan kayıt Çin sürümüne ait ve Channel Sounding, SmartTag'i bulma işinin önemli bir kısmını UWB olmadan da yapabiliyor. Bana göre SmartTag'i sık kullanıyorsanız, hassas bulmanın Pro ve Ultra'ya kalabileceğini telefon bütçenize şimdiden eklemeniz gerekiyor.