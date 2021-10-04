Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Satışları Rekora Koşuyor

Son dönemlerde kullanıcıların katlanabilir telefonlara yönelik daha ılımlı bir tavır izlemeye başladığını görüyoruz. Birkaç nesildir süregelen iyileştirmelerin ardından Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 satışları rekora doğru koşmaya başladı. Peki yeni modellerin satışları ne durumda?

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 Güney Kore'de 1 Milyon Satışa Yaklaştı

Ağustos 2021 tarihinde ön siparişe sunulan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, yalnızca Güney Kore'de ilk günlerinde 270.000 adet ön sipariş almayı başardı. İlk haftanın sonundaki ön sipariş sayısı ise 920.000 adet olarak gerçekleşti. Şimdi, ülkedeki genel satış miktarı neredeyse bir milyon sınırını aşmak üzere.

Kullanıcıların uzun bir süredir katlanabilir telefonlara yönelik mesafeli bir yaklaşım izlediğini biliyoruz ve yeni bir teknoloji olmasından ötürü bu durum çok da garipsenmemeli. Öte taraftan yalnızca Güney Kore'deki satış verilerine bakarsak bile, kullanıcıların artık katlanabilir telefonlara daha sıcak baktığı görüşünü doğrulayabiliriz.

Samsung'un iki katlanabilir telefon modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Galaxy Z Flip 3 5G (8 GB / 128 GB) 11.999 TL fiyat etiketine sahipken, Galaxy Z Fold 3 5G (12 GB / 256 GB) ise 21.999 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulmuş durumda. Tabii ki fiyatların halen geleneksel tasarıma nazaran daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni modellerle birlikte eski modellerin de daha uygun fiyatlarla satın alınabildiğini görüyoruz: Bu kapsamda Galaxy Z Flip (256 GB) ortalama 7.500 TL seviyelerine düşerken, Galaxy Z Fold 2 (256 GB) ortalama olarak 17.250 TL fiyat bandından satın alınabilir durumda.

Peki siz Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni modelleri beğendiniz mi ve sizce artık katlanabilir telefonlara geçiş yapmanın zamanı geldi mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.