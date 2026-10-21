Android Auto Sizi Trafik Cezasından Kurtarabilir

Araç kullanırken telefonu elinize almanın cezası Şubat 2026'dan bu yana 5.000 TL'den başlıyor. Google'ın Android Auto'ya getirdiği yeni özellik ise sizi tam da telefona uzandığınız anlardan kurtarmayı hedefliyor. Gemini'nin Kişisel Zeka özelliği sayesinde uçuşunuzun hangi kapıdan kalktığını ya da doktor randevunuzun adresini artık e-postanızı açmadan, sesle öğrenebiliyorsunuz. Google'ın 20 Ekim 2026'da duyurduğu özellik Türkiye'deki kişisel Google hesaplarında da kullanılabiliyor.

Gemini Android Auto'da Neler Yapabiliyor?

Kişisel Zeka'yı açtığınızda Gemini, Gmail, Google Takvim, Fotoğraflar, Haritalar, YouTube ve arama geçmişinizdeki bilgilere bakarak yanıt verebiliyor. Bir e-postadaki ayrıntıyı bulabiliyor ya da birkaç kaynaktaki bilgiyi birleştirip tek bir yanıt hazırlayabiliyor.

Google'ın verdiği örnekler bunun yolda nasıl işe yarayacağını iyi gösteriyor. Gemini'ye uçuşunuzun hangi kapıdan kalktığını ve rötar olup olmadığını tek seferde sorabiliyorsunuz. Adresini hatırlamadığınız doktor randevusuna, geçen hafta fotoğrafını çektiğiniz oto yıkamacıya ya da dün sözünü ettiğiniz kafeye yol tarifi alabiliyorsunuz. Vejetaryenseniz güzergâh üzerinde size uygun, kapalı alanda oturulabilen bir restoran da buldurabiliyorsunuz.

Google bu özelliği Ocak 2026'da ABD'de tanıtmış, Mart'ta oradaki ücretsiz kullanıcılara açmıştı. Böylece telefondaki Gemini de Gmail ve Fotoğraflar'daki bilgilerinizi kullanarak kişisel yanıtlar vermeye başlamıştı. Nisan 2026'da Avrupa dışındaki ülkelere açılan özellik 15 Nisan'da Türkiye'ye de geldi. Android Auto'daki Gemini ise bu bilgilere şimdiye kadar ulaşamıyordu.

Direksiyonda Telefon Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun, seyir halinde telefonu ele alarak kullanmanın cezasını ağırlaştırdı. İlk ihlalde 5.000 TL para cezası ve 10 ceza puanı uygulanıyor. 1 yıl içinde ikinci kez yakalanırsanız ceza 10.000 TL'ye, üçüncü kez yakalanırsanız 20.000 TL'ye çıkıyor ve ehliyetinize 30 gün el konuluyor.

Android Auto'da navigasyonu, müziği ve aramaları sesle yönetmek zaten mümkündü. Telefona asıl uzandığımız anlar ise bir e-postaya, takvime ya da mesaja bakmamız gerektiğinde geliyordu. Kişisel Zeka bu boşluğu dolduruyor.

Kanunda Android Auto ya da CarPlay'den açıkça söz edilmiyor. Hürriyet'in aktardığı genel yoruma göre navigasyon, müzik ve eller serbest görüşme gibi işlevler serbest, seyir halinde video izlemek ise yasak. Telefonun tutucuda durması da tek başına ihlal sayılmıyor. Ceza, telefonu elinize aldığınız anda gündeme geliyor.

Kişisel Zeka Türkiye'de Kullanılabiliyor mu?

Evet. Google'ın Türkçe Kişisel Zeka sayfasına göre özellik, Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre, Birleşik Krallık ve Nijerya dışındaki ülkelerde kullanılabiliyor. Bunun için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve kişisel bir Google hesabı kullanmanız gerekiyor. İş, okul ve kurum hesaplarında özellik çalışmıyor. ABD dışında ise hâlâ beta aşamasında.

Google Türkiye, Nisan 2026'daki duyurusunda özelliğin önce AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine açıldığını söylemişti. Ücretsiz kullanıcıların da birkaç hafta içinde erişim kazanacağı belirtilmişti. Android Auto'nun Türkiye sayfası da Gemini'nin desteklendiği ülkeler arasında Türkiye'yi, diller arasında Türkçeyi sayıyor. Kişisel Zeka'nın Türkçe sesli komutları ne kadar iyi anladığını ise denemeden söylemek zor.

Kişisel Zeka Nasıl Açılıp Kapatılıyor?

Özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Gemini ayarlarından açabiliyor ve hangi uygulamalara erişebileceğini tek tek seçebiliyorsunuz. Telefonunuzda Kişisel Zeka'yı daha önce açtıysanız bu ayar Android Auto'ya kendiliğinden geçiyor. Google, otomobilde ayrıca onay istenip istenmediğini belirtmiyor. Özelliği istediğiniz an aynı ayarlardan kapatabilirsiniz.

Kişisel Zeka kapalıyken de navigasyon, müzik, arama ve genel sorular çalışmaya devam ediyor. Tek fark, yanıtların size özel olmaması. Android Auto'yu ilk kez kuracaksanız Android Auto kurulumu rehberimize göz atabilirsiniz. Özelliği denemek için telefonunuzdaki Android Auto ve Google Gemini uygulamalarını güncellemeniz yeterli.

Google Built-in Otomobillere Ne Zaman Gelecek?

Android Automotive tabanlı Google built-in sistemli otomobillerde Kişisel Zeka önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak. Google kesin bir tarih vermedi. Bu otomobillerde de kişiye özel yanıtlar için telefonunuzun otomobile bağlı olması gerekiyor. Gemini'nin kendisi ise Android Auto'ya 20 Kasım 2025'te 45 dilde gelmeye başlamıştı.

Editörün Yorumu

Bana göre Kişisel Zeka'nın en büyük artısı, yolda telefona dokunmadan uçuş kapınızı ya da randevu adresinizi öğrenebilmek. 5.000 TL'den başlayan cezayı düşününce bu, kolaylıktan öte cebinizi de koruyan bir özellik. Yine de iki konuda temkinli olmak gerekiyor. Türkçe komutlardaki isabeti denenmeden belli olmayacak ve Gemini sizi yanlış anlarsa telefona uzanma isteği geri dönebilir. Ayrıca Gemini'nin e-postanızdan ya da takviminizden okuduğu bir bilgiyi otomobildeki herkes duyabilir. Google'ın otomobilde ilk kullanımda ayrı bir onay adımı eklemesini bekliyorum. O zamana kadar otomobilinizi ailenizle ya da iş arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız bağlı uygulamaları yola çıkmadan gözden geçirin.