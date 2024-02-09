Google Bard'ın yerini alan Google Gemini, kullanıcılara tüm alanlarda yardımcı olmak için geliştirilen bir yapay zeka uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google'ın piyasaya sürdüğü yapay zeka botu Bard'ın isim değişikliği ile yerine gelen Gemini, görselleri, metinleri, videoları ve sesleri algılayabilen güçlü yapay zeka araçları arasında yerini almış durumda. Telefonunuzdan en iyi AI modellerine erişebileceğiniz Google Gemini APK'da, artık yeni yolları kullanarak yapay zekadan yardım alabiliyorsunuz.

Google'ın ana şirketlerinden olan Alphabet'in tasarladığı Gemini AI'ın, öngörülebilir gelecekte de farklı alanlarda rol alacağı tahmin ediliyor. Diğer yapay zeka uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da matematik ve fizik gibi alanlarda yardım alabilir, metinlerinizi en doğru şekilde oluşturabilir veya programlama dillerinde kodlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca Gemini, hangisi olursa olsun kullanacağınız her programlama dilinde yüksek performans veriyor.

Google Gemini APK İndir (Google Bard)

Aklınıza gelebilecek her türlü konuda yardım almak istiyorsanız, Google Gemini APK'yı indirebilirsiniz. Bu sayede yazma, sohbet etme, görseller hakkında bilgi alma ve daha pek çok konuda anlaşılır bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de Google Asistan kullanıyorsanız, Gemini AI'ı birçok işlemde size yardımcı olması açısından birinci asistan olarak seçebilirsiniz. Tabii ki henüz daha geliştirilmeye açık olan bu uygulama, yakın zamanda daha kapsamlı hale gelecek ve kullanıcıların işine yarayacak pek çok özelliğe kavuşacaktır.

Google Gemini ve Chat GPT Arasındaki Farklar Neler?

Evet, Gemini'nin gitgide yükselişinin ardından insanların aklına elbette "Gemini mi yoksa Chat GPTmi?" sorusu geliyordur. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; Chat GPT kullanıma açıldığından bu yana neler yapabildiğini neredeyse herkes biliyor ve her seviyeden kullanıcı test ediyor. Lakin daha son noktası ne olduğu bilinmeyen Gemini'ın, iddia edildiği kadar iyi olup olmadığını ilerleyen süreçlerde göreceğiz.

Google Gemini, yapılan dil kriterlerinin neredeyse hepsini karşılamaktadır. Ayrıca metin, matematik, fizik, programlama ve daha birçok alanda yüzde 90 puanla alarak, neredeyse insanlardan bile daha iyi performans gösterdiği biliniyor. Yani kağıt üzerinde baktığımız zaman GPT'nin önüne geçiyor diyebiliriz.