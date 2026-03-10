Gemini'nin Yeni Özelliği Size ChatGPT'yi Bir Daha Açtırmayacak

Günümüzde kullanıcıların tercih edebileceği yapay zeka modellerinin sayısı oldukça fazla ve bu sayı giderek artmaya devam ediyor. Ancak bunlardan sadece birkaç tanesi kullanıcıların favorisi olarak varlığını sürdürecek. Gemini'yi bunlardan biri yapmakta kararlı olan Google, AI modeline bu hedef doğrultusunda yeni özellikler kazandırıyor. Söz konusu özelliklerin sonuncusu ise Gemini Live'ı değiştirecek. Gemini, artık kişisel yapay zeka asistanınız haline gelecek.

Gemini Live Nedir?

Google, kısa bir süre önce sürekli yazmaktan sıkılanlar ve yapay zeka ile daha doğal bir sohbet etmek isteyenler için Gemini Live özelliğini tanıttı. Şimdilik sadece mobil uygulamada var olan bu özellik sayesinde kullanıcılar bir buton ile Gemini'yle sesli sohbet edebiliyor, gördüğü şeyleri yapay zekanın da görmesini sağlayabiliyor ve hatta ekran paylaşımı yaparak çeşitli konularda yardım isteyebiliyor. Benzer bir özellik ChatGPT'de de bulunuyor. Şimdi ise Google, Gemini Live’ı çok daha kişisel hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Gemini Live'a Gelecek Yeni Özellikler Neler?

Ortaya çıkan son bilgilere göre Google, Gemini Live’ı bir kişisel yapay zeka asistanı gibi konumlandırmak istiyor. Bunun için de ona bir hafıza vermeyi planlıyor. Bu sistem sayesinde Gemini sadece o an söylenenleri değil, kullanıcının geçmiş konuşmalarını ve bağlı Google uygulamalarındaki bazı verileri de dikkate alarak çok daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilecek.

Kişisel yapay zeka asistanının çalışma mantığı ise oldukça ilginç olacak. Diyelim ki aracınızın silecekleri yıprandı ve artık her kullandığınızda sinir bozucu sesler çıkarıyor ve camda lekeler bırakıyor. Bu durumda tek yapmanız gereken Gemini Live'dan arabanıza uygun silecekler istemek olacak.

Gemini, Gmail'deki servis ve sigorta maillerinden aracınıza en uygun silecekleri bulup size önerebilecek. Üstelik sadece Gmail değil, diğer tüm Google servislerinden bilgi çekerek sizin için en uygun öneriyi ya da cevabı vereebilecek. Bunu sizi çok iyi tanıyan ve tüm ihtiyaçlarınızın ve tüm zevklerinizin farkında olan bir asistanın dijital bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz.

Belirtmekte fayda var ki Google bu özelliği henüz duyurmadı. Bu özelliğin Gemini Live'a geleceğini ise Google uygulamasının Android sürümünde keşfedilen yeni kod satırlarından biliyoruz. Bu kodlarda geçmiş konuşmalar ile uygulamalar aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunan bir Gemini Live sürümünden söz ediliyor.

Ne yazık ki söz konusu kodlarda özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı yazmıyor. Yine de yapay zeka teknolojilerindeki yarışın giderek kızıştığını düşünürsek çok beklememize gerek olmadığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Çok değil kısa süre öncesine kadar yapay zeka teknolojilerinde rakiplerinin gerisinde olan Google, arayı hızla kapatmayı başardı. Örneğin Gemini Live halihazırda harika çalışan bir özellik ve buna bir de kişisel bağlam desteği eklenirse ortaya çok daha etkileyici bir deneyim çıkabilir.

Ancak burada asıl kritik noktanın gizlilik olacağını düşünüyorum. Kendi adıma yapay zeka teknolojilerinin beni daha iyi anlamak için fotoğraflarıma, maillerime ve diğer bilgilerime erişmesini istemiyorum. Ne yazık ki kişisel verilerimizin gizliliğini sağlamak bugün bile çok zor. Gelecekte ise imkansız olacak gibi duruyor.