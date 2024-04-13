Android Auto Kurulumu Nasıl Yapılır?

Google, trafikte sürücülerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir özellik geliştirdi. Bu özellik sayesinde sürücüler, telefonlarındaki uygulamaları aynı şekilde multimedya ekranlarında da kullanabiliyor.

Biz de bu yazımızda Android Autokurulumu nasıl yapılır ve Android Auto özellikleri nelerdir sorularına cevap vereceğiz.

Android Auto Nasıl Kullanılır?

Android Auto’yu kullanabilmek için öncelikle kurulumunun yapılması gerekiyor. Yalnız Android Auto kurulumu içinde iki noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka otomobilin ve Android cihazın Android Auto’yu destekleyip desteklemediğine bakılmalıdır. Bu iki durum kontrol edildikten sonra Google Play üzerinden cep telefonuna Android Auto uygulaması indirilmelidir.

Cihaza yükleme indirildikten sonra Bluetooth ya da USB aracılığıyla telefonla araç arasında bağlantı kurulur. Bağlantı yalnızca kablolu yöntemle kuruluyorsa USB’den yararlanılır. Dolayısıyla Android Auto’yu kullanmak istediğinizde kabloyu telefona takmalısınız.

Diğer bir seçenek olan Bluetooth seçeneğindeyse araç ve telefon arasında bir kez bağlantı sağlanması yeterlidir. Artık sizin bağlantı kurmanıza gerek kalmadan otomatik araç ve telefon birbirine bağlanır.

Android Auto kurulumu yapıldıktan sonra kullanımı aracın markası ve modeline göre değişiyor. Bazı marka ve model araçlarda Android Auto otomatik açılmaktadır. Otomatik açıldığı içinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Marka ve model araçların bazılarındaysa hemen bağlantı sağlanamıyor. Bağlantının sağlanabilmesi için multimedya ekranında çıkan Android Auto logosuna tıklanarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Android Auto Özellikleri Nelerdir?

Android Auto yüklenen bir telefon araca bağlandığı zaman sürücülere bazı imkanlar sunuyor. Bu imkanlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Sesli mesajları dinleyip gönderme

Google Haritalar’ı kullanma

Spotify, WhatsApp gibi uygulamaları kullanma

Arama yapma

Sesli kitap dinleme

Gerçek zamanlı trafik uyarıları alma

Telefon, aracın ekranına bağladığı için bahsedilen özelliği kullanmak çok basit. Örneğin, araç kullanırken bir mesaj aldınız. Mesajı okumak için aracınızı kenara çekmenize gerek yok. Android Auto tarafından hem mesajı gönderenin adı hem de mesajın içeriği size okunacak. Mesajı cevaplamak için Google Asistan’dan kişiyi aramasını isteyebilirsiniz.

Android Auto’nun diğer özellikleriyse şu şekildedir;

Android Auto güncellemeleri sunuyor.

Google Haritalar’dan gerçek zamanlı bilgilere ulaşılıyor.

Üçüncü taraf uygulamalarla uyumlu çalışır.

Spotify, Amazon Müzik, YouTube Müzik vb. aboneliğe dayalı müzik uygulamaları da sorunsuz çalışır.

Android Auto’nun en önemli özellikleri arasında düzenli olarak güncellenmesidir. Bu güncelleme sayesinde Android Auto’nun işlevleri de daha çok artar. Google Haritalar üzerinden gerçek zamanlı trafik bilgilerine ve ayrıntılı navigasyona ulaşılır. Skype, WhatsApp gibi uygulamalarla yukarıda belirttiğimiz gibi sorunsuz çalışmaktadır. IP üzerinden mesaj, ses ve video gönderilmesini sağlayan VoIP teknolojisinin sorunsuz çalışmasını sağlar.