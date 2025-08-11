Telefonunuzu aracınıza bağlamak için kullanabileceğiz Android Auto APK, farklı türden uygulamaları ve sesli komut özelliğini kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android Auto APK, telefonunuzu otomobilinize bağlayabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Yol tarifinden sesli komutlara kadar her türlü imkanı kullanıcılara sunan Android Auto, telefonunuzdaki çoğu özelliği aracınıza taşımaktadır. Ellerinizi kullanmadan çeşitli servislere erişmek istiyorsanız, kesinlikle kullanmalısınız.

Google ile konuşabilir ve sesinizi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. GPS üzerinden rota oluşturabilir, arama yapabilir, kısa mesaj gönderebilir, müzik dinleyebilir ve en son haberler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğer aracınızda telefonunuzu bağlayabileceğiniz bir ekran bulunuyorsa, Android Auto'nun tüm özelliklerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her gün giderek artan uygulama kütüphanesi sayesinde, farklı türden uygulamalara tek bir sayfadan erişebilirsiniz. Maps, Spotify, YT Music ve Telegram gibi uygulamaları aracınızdan kullanabilir ve anında bildirim alabilirsiniz.

Android Auto APK İndir

Sesli komut açısından oldukça gelişmiş bir yapıya sahip olan Android Auto APK, binlerce komutu anında yerine getirebiliyor. İster telefonunuzdan isterseniz de aracınızın ekranından uygulamalara giriş yapabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek olarak; ekranınızdan maps'e girebilir, yol tarifi oluşturabilir veya tüm bunları telefonunuzdan yaparak aracın ekranına gönderebilirsiniz.

İstemediğiniz uygulamaları ana ekrandan silebilir ve bildirim almayı kapatabilirsiniz. Eğer arama veya mesaj almak istemiyorsanız, bu tür ayarlamaları telefonunuzdan özelleştirebilir ve kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Siz de Android Auto APK indirin ve telefonunuzu aracınıza bağlayarak daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayın!

Android Auto Uygulaması Özellikleri