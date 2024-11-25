2 Milyar TL'lik Prim Borcu Siliniyor! Şartlar Belli Oldu

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödeyemeyen kişileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milyar TL'lik prim borcunun silinmesine yönelik kanun teklifi sunuldu.

GSS Borcunun Silinmesini İçeren Kanun Teklifinin Detayları

TBMM'ye sunulan 28 maddelik teklife göre şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan veya yararlanmasına rağmen 01.01.2015 itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları tamamen silinecek.

Yeni düzenleme kapsamında yaklaşık olarak 2 milyar TL prim borcu silinmiş olacak. Söz konusu düzenlemeden 400 bin civarı kişinin faydalanacağı söyleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de 9 milyonu aşkın vatandaş GSS kapsamında bulunuyor. Bu vatandaşların brüt asgari ücretin %3'üne denk gelen tutarda aylık prim ödemesi gerekiyor. 2024 yılı için bu ücret 600 TL olarak belirlenmişti.

GSS kapsamında olup prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, bir düzenleme yapılmaması hâlinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

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