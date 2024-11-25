Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Zam Oranı Netleşiyor

Yeni yılla birlikte uygulanacak asgari ücret zammı için milyonlarca insan bekleyişini sürdürüyor. Bu nedenle "asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunu soran insan sayısı giderek artıyor. Peki 2024'ün sonunda enflasyonun yüzde 40'larda olması beklenirken, asgrai ücret ne kadar artacak? İşte detaylar!

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

Son birkaç yıldır senede iki kez zamlanan asgari ücrete 2024 yılında ara zam yapılmadı. Bu nedenle vatandaşların yılbaşı zam beklentisi de arttı. Ancak ortaya çıkan haberler, vatandaşların adeta "hevesinin kırılmasına" yol açtı.

Bazzı iddialar zam yapılırken 2024 yıl sonu enflasyonunun değil, 2025 hedef enflasyonun baz alınacağını ve zammın ona göre olacağı yönündeydi. Ki 2025 hedef enflasyonun yüzde 21 olduğunu göz önünde bulundurursak bunun çok yetersiz olacağını söylemek mümkün.

Neyse ki Dünya Gazetesi'nin haberine göre korkulan olmayacak. Yine de bu asgari ücretlinin beklentilerinin karşılanacağı anlamına gelmiyor. Buna göre bazı yetkililer, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Eğer iddialar doğruysa 2025 asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin TL'ye yükselecek.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2024 somu enflasyon açıklamaları baz alınırsa yapılması gereken zam oranı yüzde 44 olacak. Bu da asgari ücretin 24 bin 500 TL olabileceği anlamına geliyor. Ne yazık ki her iki senaryoda da artan hayat pahalılığına maaş çare olmayacak gibi duruyor.