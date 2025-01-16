Getir Kurucusu İsyan Etti: "Şirketimize Çökmek İstiyorlar"
Getir Kurucusu Nazım Salur, Mubadala'nın aralarındaki anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını öne sürdü. İşte açıklamanın detayları!
Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hizmet veren Getir 2024 yılının haziran ayında 250 milyon dolar tutarında yeni yatırım almıştı. Bu yatırımın ardından şirket faaliyetlerine iki grup olarak devam edeceğini açıklamıştı.
İlk grup Getir'in Türkiye'deki çevrim içi yemek ve market teslimatı hizmetine ikinci grup ise şirketin finans, e-ticaret ve mobilite gibi alanlarında faaliyet gösterecekti.
Patronlar Dünyası'ndaki habere göre Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company PJSC, Getir'in tek kontrolünün sahibi olmak için eylül ayında Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunmuştu. Getir'in yemek ve dağıtım bölümünün sahibi Mubadala olmuştu.
Getir'in kurucusu Nazım Salur Getir'den bağımsız işletmeyi yönetiyordu. Bu şirketin varlıkları kapsamında Getir'in mobilite, e-ticaret, finans ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FreshDirect yer alıyordu.
Mubadala'ya Çökme Suçlaması
Nazım Salur, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderide Mubadala'nın aralarındaki anlaşmayı hukuksuzca yok saydığını öne sürdü. Salur tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız."
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