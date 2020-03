Ghost Recon: Breakpoint, Bu Hafta Sonunda Ücretsiz Oynanabilecek

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint her ne kadar ticari anlamda bir başarısızlık olarak Ubisoft tarihine geçmiş olsa da, içerik anlamında destek görmeye son sürat devam ediyor. Dün, bir yıllık içerik yol haritasının ikinci bölümü olan Adventure: Deep State yayınlanmıştı. Sam Fisher ile sırt sırta verip, Auroa adasında The Strategist isimli düşmanı avlamak için sekiz görev boyunca mücadele vermenin yanı sıra, Ghost Experience sistemini ve sürüsüne bereket yeni içerikleri Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyuncularının beğenisine sunmuştu. Fransız yayıncı bunun şerefine yarın, oyun için Free Weekend programını başlatacak.

Free Weekend, 26 - 30 Mart 2020 tarihleri arasında PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında geçerli olacak. Ana oyuna ek olarak Adventure: Deep State içeriklerinin tamamını herhangi bir kısıtlama olmaksızın deneyebileceksiniz. Eğer deneme süreci boyunca oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, % 70 oranında bir indirim fırsatı sizi bekleyecek. Kaydettiğiniz ilerleme ve açtığınız bütün her şey eksiksiz olarak tam sürüme aktarılacak.

Eğer Epic Games Store veya Uplay kullanıcısıysanız, şu an itibarıyla ön-yükleme yapabilirsiniz. PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının ise PlayStation Plus ve Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyaçları olacak. Platformlara göre Free Weekend başlama ve bitiş zamanları için aşağıya bakabilirsiniz.

Başlama Zamanı

PC (Epic Games Store): 26 Mart 2020 Perşembe gün TSİ 18:00

PC (Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One: 26 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 12:00

Bitiş Zamanı

PC (Epic Games Store ve Uplay): 30 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 18:00

PlayStation 4 ve Xbox One: 30 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 12:00