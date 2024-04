Ghost of Tsushima son yılların en iyi hikayeli aksiyon oyunlarından biriydi. Gerek grafikleri gerek de hikayesi ile bizlere benzersiz bir deneyim sunan bu oyun sonunda PC’ye de geliyor. Milyonlarca oyuncunun beklediği bu oyunun sistem gereksinimleri de epey merak konusu. Aşağıda sizler için Ghost of Tsushima sistem gereksinimlerini paylaştık.

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima, 16 Mayıs 2024 tarihinde PC için çıkışını yapacak. Eğer siz de bu oyunu bilgisayarınızda etkili bir biçimde çalıştırmak istiyorsanız Ghost of Tsushima sistem gereksinimlerine muhakkak göz atmalısınız.

Ghost of Tsushima Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD Önerilir

Ghost of Tsushima Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gerekli

Ghost of Tsushima AAA diye tabir ettiğimiz yüksek bütçeli bir oyun. Açık dünyaya sahip bu aksiyon oyunu şahane grafiklere sahip ve animasyonlar epey detaylı. Hal böyle olduğundan Ghost of Tsushima epey sistem isteyen bir oyun. Özellikle de ekran kartı konusunda çok talepkar bir yapım. Ghost of Tsushima’yı önerilen ayarlarında oynamak istiyorsanız ortalama ve üzeri, güncel bir sisteme ihtiyacınız var.

Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri böyleydi ancak daha detaylı bir şekilde hangi ayarlarda hangi gereksinimlere ihtiyacınız olduğunu öğrenmek istiyorsanız PlayStation Blog’da bununla alakalı yayınlanan görseli inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki görsele bakarak daha detaylı bir şekilde Ghost of Tsushima sistem gereksinimlerini öğrenebilirsiniz. Özellikle de oyunu 2K ve 4K ayarlarda oynamak isteyen kişiler dikkatli bir şekilde incelesin.

Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Bilgisayarınız Ghost of Tsushima sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.