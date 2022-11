Tüm Tom Clancy's Oyunları

Ubisoft’un en çok ürün vermiş markalarından biri olan Tom Clancy's serisi, özellikle de askeri temalı shooter oyunu sevenlerin gözde oyun serisidir. Pek çok farklı tarzda shooter oyununa imza atan bu seri adını ABD’li ünlü romancı Tom Clancy’den almıştır. Askeri bilim temelli ve teknik detaylı romanları 100 milyon kopyadan fazla satan Tom Clancy bu türdeki en önemli isimlerden biridir.

Geçmişten Bugüne Tom Clancy's Serisi

Ubisoft’un en köklü markalarından biri olan Tom Clancy’s serisinin pek çok alt türü de vardır. Farklı oyun tarzlarına sahip olan bu alt türler şu şekildedir:

Rainbow Six

Ghost Recon

Splinter Cell

The Division

Tom Clancy's serisi bu 4 ana kategori altında sınıflandırılabilir. EndWar, H.A.W.X. gibi farklı markalar adı altında birkaç oyun çıkarılsa da maalesef pek istenen sonucu vermedikleri için diğerleri kadar bilinmiyor.

Tom Clancy's Rainbow Six Serisi

Tom Clancy's Rainbow Six (1998)

Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear (1999)

Tom Clancy's Rainbow Six: Take-Down – Missions in Korea

Tom Clancy’s Rainbow Six: Lone Wolf (2002)

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield (2003)

Tom Clancy's Rainbow Six: Broken Wing (2003)

Tom Clancy's Rainbow Six: Urban Crisis (2004)

Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown (2005)

Tom Clancy's Rainbow Six: Critical Hour (2006)

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas (2006)

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 (2008)

Tom Clancy's Rainbow Six: Shadow Vanguard (2011)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (2015)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (2022)

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile (2023)

Rainbow Six markası FPS oyunlarından oluşan ve taktiksel derinliği ile bilinen bir seridir. Tom Clancy's markasının da en çok bilinen alt türü Rainbow Six diyebiliriz.

İlk Rainbow Six oyunu 1998 yılı için oldukça önemli bir oyundu. Taktiksel bazlı bir oynanış sunuyordu ve 1998 yılı için oldukça başarılı bir oyundu.

Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield seride önemli bir dönüm noktasıydı. Athena Sword, Black Arrow ve Iron Wrath isminde 3 farklı genişleme paketine sahip olan bu oyun bizlere oldukça uzun ve kaliteli bir taktiksel FPS deneyimi sunuyordu.

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas ve devam oyunu modern sistemlerde çalışabilen en iyi Rainbow Six oyunlarındandır. Daha önce Rainbow Six oyunlarından birini oynamadıysanız Vegas ve Vegas 2 iyi bir başlangıç olacaktır.

Rainbow Six markasını tüm dünyaya duyuran oyun ise hiç şüphesiz ki Tom Clancy's Rainbow Six Siege’dir. Çevrimiçi odaklı taktiksel bir FPS oyunu olan Siege, 2015 yılına damgasını vurmuştu. Günümüze kadar pek çok güncelleştirme alan ve daha da iyi hale getirilen Siege, kendi türü içerisinde rakipsiz bir oyun. Yıkılabilir çevre, taktiksel oynanış ve çevrimiçi rekabet ilginizi çekiyorsa Tom Clancy's Rainbow Six Siege’den başka bir oyuna ihtiyacınız yok. Ayrıca Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Türkiye'de en çok satılan oyunlardan bir tanesi

Tom Clancy's Ghost Recon Serisi

Tom Clancy's Ghost Recon (2001)

Tom Clancy's Ghost Recon: Desert Siege (2002)

Tom Clancy's Ghost Recon: Island Thunder (2002)

Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm (2004)

Tom Clancy's Ghost Recon 2 (2004)

Tom Clancy's Ghost Recon 2: Summit Strike (2005)

Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter (2006)

Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (2007)

Tom Clancy's Ghost Recon Predator (2010)

Tom Clancy's Ghost Recon (2010)

Tom Clancy's Ghost Recon: Shadow Wars (2011)

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier (2012)

Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms (2014)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (2017)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (2019)

Ghost Recon, Tom Clancy's markasının ekip bazlı FPS ve TPS türündeki oyunları için oluşturulmuş bir seridir. Ghost Recon oyunları genellikle geniş arazilerde ve açık dünyada geçen oyunlardır.

İlk Ghost Recon oyunu 2001 yılında çıkmıştı ve oldukça beğenilmişti. 2000 yılının başlarında çıkan bir oyun için oldukça iyi gözüküyordu ve bize geniş haritalarda taktiksel bir nişancı deneyimi yaşatıyordu.

2006 yılında çıkan Advanced Warfighter gelmiş geçmiş en iyi Ghost Recon oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Özellikle de konsollarda buna benzer bir oyun bulmak neredeyse imkansızdı. Bu nedenle Advanced Warfighter serinin zirvesidir diyebiliriz.

Son yıllarda çıkan Ghost Recon oyunlarından en çok Wildlands beğenildi. Breakpoint beğenilmediği için ve kitleler tarafından çokça eleştirildiği için en yeni ve iyi Ghost Recon oyunu Wildlands oldu diyebiliriz. Ghost Recon Wildlands, son dönemde çıkmış en iyi açık dünyaya sahip oyunlardan bir tanesi.

Tom Clancy's Splinter Cell Serisi

Tom Clancy's Splinter Cell (2002)

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004)

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (2005)

Tom Clancy's Splinter Cell: Essentials (2006)

Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent (2006)

Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction (2010)

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (2013)

Splinter Cell serisi Tom Clancy's oyunları içerisindeki en özel seri diyebiliriz. Ajanlık ve gizlilik temalı bir seri olan Splinter Cell, bu türü seven herkesin muhakkak oynadığı veya duyduğu bir oyun serisidir. TPS oyunlarından hoşlanıyorsanız ve gizlilik temasında bir şeyler arıyorsanız Tom Clancy's Splinter Cell oyunlarına göz atabilirsiniz.

2000’lerin başı Tom Clancy's oyunları bakımından oldukça bereketli bir dönemdi. 2002 yılında çıkan ilk Splinter Cell oyunu büyük beğeni toplamıştı. Öyle ki o dönemin en efsanevi oyunlarından biri olan Metal Gear Solid ile çokça karşılaştırılmış, oyuncular Splinter Cell’ci ve Metal Gear Solid’ci olarak ikiye ayrılmıştı. Gizlilik oyunları o dönem çok az olduğu için Splinter Cell’e ilgi büyüktü.

2005 Chaos Theory çıkış yapmıştı ve serinin en iyi oyunlarından biri olmaya adaydı. Benzersiz gizlilik mekanikleri, kasvetli atmosferi ve iyi denebilecek hikayesiyle mükemmel bir oyundu.

Serinin bir diğer ilgi çekici oyunu ise son Splinter Cell oyunu olan Blacklist’tir. 2013 yılında çıkan Blacklist, bugün bile hala iyi gözüküyor. Günümüzde oynayabileceğiniz en iyi aksiyon/gizlilik oyunu olan Blacklist, seriyi sevenlerin oynadığı son Splinter Cell oyunu oldu.

Nedendir bilinmez Ubisoft bu markaya günümüzde yeterli ilgiyi göstermiyor. Her yıl dönen dedikodular önümüzdeki yıllarda yeni bir Splinter Cell oyununun ya da bir remake’in geleceği yönünde. Umuyoruz bu söylentiler doğrudur da yıllar sonra iyi bir Splinter Cell oyunu oynayabiliriz.

Tom Clancy's The Division Serisi

Tom Clancy's The Division (2016)

Tom Clancy's The Division 2 (2019)

Tom Clancy's The Division Heartland (2023)

Diğer Tom Clancy's oyunları ile kıyaslandığı zaman çok daha kısa bir seri olan The Division, az oyunlu bir seri olmasına rağmen kısa sürede çok büyük başarılara imza attı.

Division markası, büyük bir salgın sonrasında hayatta kalanları konu alan bir TPS oyunudur. Açık dünyası olan bir looter shooter oyunu da diyebiliriz. Çevrimiçi tabanlı yapısından ötürü pek çok kişinin ilgisini çeken Division oldukça büyük kitlelere ulaştı.

Ubisoft, tek bir oyundan ilerlemek yerine The Division 2’yi de 2019 yılında çıkardı. Konsept olarak benzer olsa da mekaniksel ve grafiksel anlamda gelişmiş bir oyundu.

Tom Clancy's oyunlarına değindiğimiz yazımız bu kadardı. Siz Tom Clancy's serisini seviyor musunuz? Tom Clancy's oyunlarından favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.