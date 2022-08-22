Bilgisayar oyunları arasında silah kullanılan oyunlar çok popülerdir. Silah kullanılan bir oyun olduğu zaman mutlaka bir keskin nişancı moduda bulunmaktadır. Oyuncuların sniper kullanma isteğini gören şirketler, özel olarak sniper oyunları piyasaya sürmüştür. Biz de sizler için en iyi sniper oyunlarını derledik. Gelin birlikte en iyi sniper oyunları neler? Bakalım.

En İyi Sniper Oyunları - 2022

Sniper: Ghost Warrior 2

Sniper: Ghost Warrior 3

Sniper Elite 3

Sniper Elite 4

Sniper Elite 5

Bonus: Battlefield 1

Sniper: Ghost Warrior 2

Sniper oyunları arasında en bilindik oyunlardan olan Sniper: Ghost Warrior 2, CryENGINE oyun motoruyla yapılmıştır. Görevleri ve grafikleriyle çıkan oyun birçok cihazda oynanabilir sistem gereksinimlerine sahiptir.

Sniper: Ghost Warrior 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: Intel Core 2 Duo at 2Ghz, or AMD Athlon 64 x2 2Ghz, or better

Intel Core 2 Duo at 2Ghz, or AMD Athlon 64 x2 2Ghz, or better RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA 8800GT with 512Mb RAM or better

NVIDIA 8800GT with 512Mb RAM or better Hafıza: 9 GB

Sniper: Ghost Warrior 3

2017 Yılında piyasaya çıkan oyun, bir Amerikan keskin nişancısının Rus sınırlarının ötesindeki görevlerini canlandırmakta. Grafikleri ve açık dünya moduyla en iyi sniper oyunları arasında yer almaktadır.

Sniper Ghost Warrior 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: i3 3240 3.4 GHz or AMD FX-6350 3.9 GHz işlemci

i3 3240 3.4 GHz or AMD FX-6350 3.9 GHz işlemci RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB Hafıza: 50 GB

Sniper Elite 3

1942 Yılında Amerikan keskin nişancı Kuzey Afrika'da maceraya başlıyor. Oyunun hikayesini kimileri çok beğenmiş olsada kimileri pek çekici bulmuyor. Oyunun en öne çıkan kısmıysa gizli bir şekilde görevleri yapabilmek. Tabi isterseniz yüksek sesli silahları kullanıp ortalığı birbirine katma imkanı da sunmuyor değil.

Sniper Elite 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Intel Pentium D 3GHz veya AMD Athlon 64 X2 4200

Intel Pentium D 3GHz veya AMD Athlon 64 X2 4200 RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon HD 3870 (256 MB)

NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon HD 3870 (256 MB) Hafıza: 18 GB

Sniper Elite 4

Sniper oyunu denince akla gelen Sniper Elite, bu sefer İtalya'da keskin nişancı olan Karl Fairburne'nin hikayesini anlatıyor. Avrupa ve dünya için tehdit olan Nazileri avlamak isterseniz Sniper Elite 4 tam size göre.

Sniper Elite 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent

Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) Hafıza: 25 GB

Sniper Elite 5

Çok sevilen Sniper Elite'in 2022 yılında son oyunu piyasaya sürüldü. Steam tarafında çok olumlu not alan oyun Fransa'da geçmekte. Oyunun hikayesi 1944 senesinde geçiyor. Oyun, vazgeçilmez karakteri Karl Fairburne'nin Nazi ordusunu yok etmek için ve kimseyi bırakmayana kadar savaşmasını anlatıyor.

Sniper Elite 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel CPU Core i3-8100 equivalent

Intel CPU Core i3-8100 equivalent RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: DirectX12 capable GPU with 4GB VRAM

DirectX12 capable GPU with 4GB VRAM Hafıza: 85 GB

Bonus: Battlefield 1

Listemizin sonuncusu olan sniper oyunu Battfield 1, aslında 1. Dünya Savaşını konu alan ve hikayesiyle birçok kişi tarafından tam not alan Battlefield 1, online modunda oynanıldığı vakit tam bir keskin nişancı oyununa dönüşebiliyor. Geniş savaş alanlarında 1. Dünya Savaşı sniper silahlarını kullanarak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 6600K, AMD FX-6350 Processor

Intel Core i5 6600K, AMD FX-6350 Processor RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

AMD Radeon™ HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB Hafıza: 50 GB

Bu içeriğimizde en iyi sniper oyunları neler? İncelemiş olduk. Sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz, en iyi sniper oyunu sizce hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi hikayeli oyunlar içeriğimize bakmanızı tavsiye ederiz.