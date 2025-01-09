Vucüdunuza Yapışık Halde Çalışan Yeni Bir Yapay Zeka Cihazı Geliştirildi

7 Ocak tarihinde başlayan büyük CES 2025 fuarı, teknoloji dünyasına yön vermeye devam ediyor. Bu yılki etkinlik, tahmin ettiğimiz gibi pek çok yeni yapay zeka destekli ürüne sahne oldu. Bu ürünlerden sonuncusu ise ilginç yapısı ve giyilebilir olması nedeniyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Omi AI isimli bir teknoloji firması, kullanıcıların başına yapışık halde çalışabilen "Omi" isimli yeni giyilebilir yapay zeka cihazını CES 2025'te tanıttı. Peki yeni cihaz nasıl kullanılıyor ve ne gibi özelliklere sahip?

Omi AI Özellikleri

Omi isimli yeni yapay zeka ürününü basit bir şekilde tanımlayacak olursak, kendisi kullanıcıların şakak bölgesine takarak ya da bir kolye olarak kullanabildiği bir sesli asistan. Kullanıcıların konuşmalarını 7/24 dinleyen Omi, akıllı telefona bağlı olarak kullanıcıların istek ve sorularına yönelik cevaplar veriyor.

Örneğin Omi yakınınızdayken herhangi bir metin okuduğunuzda cihaz metni özetleyebiliyor. Bununla birlikte konuşmanızda internette aranabilecek bir soru sorduğunuzda Omi sizin yerinize yapıyor ve istediğiniz cevabı akıllı telefonunuza mesaj olarak iletiyor. Bunu yaparken ChatGPT ve Gemini gibi araçları kullanan cihazın yanıt verme süresi genellikle 15 saniye kadar sürüyor.

3 gün boyunca şarj olmadan kullanılabilen yeni Omi, kendisine özel olarak geliştirilen uygulama mağazası sayesinde içerisinde Google Drive ve Takvimler'in bulunduğu 250'den fazla popüler uygulamayı destekliyor. Cihazın giyilebilir olması konusuna geri dönecek olursak, Omi'nin baş bölgesine takılması için tıbbı bantlara sahip olduğunu ve özel bir ip ile kolye olarak kullanılabildiğini belirtelim. Şirket, CES 2025'te Omi'nin fiyatını 89 dolar olarak açıkladı.

Yeni giyilebilir yapay zeka aracı Omi'nin tanıtım videosu:

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