Davetsiz Misafirleri Kaçıran Yapay Zeka Destekli Kapı Zili CES 2025'te Tanıtıldı

CES 2025 tüm hızıyla devam ediyor. İkinci gününde de birbirinden ilgimç teknolojilere ev sahipliği yapan etkinlikte şu ana kadar havayı suya dönüştüren kahve makinesi, güneş enerjili plaj şemsiyesi ve robot süpürgeye dönüşen dikey süpürge gibi inovatif ve ilginç ürünler gördük. Son olarak onların arasına yapay zeka destekli kapı zili ve güvenlik kameraları eklendi.

Swann, CES 2025'te Yapay Zeka Destekli Güvenlik Çözümlerini Tanıttı

Ev güvenliği alanında öne çıkan Swann, CES 2025'te yeni yapay zeka destekli kapı zili ve güvenlik kameralarını duyurdu. MaxRanger serisi ve Xtreem4K modelleri, ziyaretçileri karşılayıp davetsiz misafirleri caydırma özelliği ile dikkat çekiyor.

MaxRanger4K Video Kapı Zili

Swann MaxRanger4K, Ultra HD kalitesinde video kaydı yapabiliyor. Piyasadaki rakiplerinin aksine aylık ya da yıllık abonelik ücreti gerektirmeyen kapı zili, 300 metreye kadar kablosuz menzil sunuyor. Üç aya kadar pil ömrü bulunan cihaz, 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca, kullanıcı evde olmasa bile ziyaretçilerle konuşma imkanı sağlıyor.

MaxRanger Güvenlik Kameraları

MaxRanger serisi, geniş güvenlik kapsama alanı sunan yeni güvenlik kameralarıyla da öne çıkıyor. 4K video kalitesi sunan bu kameralar, herhangi bir abonelik ücreti olmaksızın kullanılabiliyor.

Mini modeli 300 metre menzil ve 64 GB depolama alanı,

Max modeli 600 metre menzil,

Pro modeli ise 1 km menzil ve 128 GB depolama kapasitesi sunuyor.

Xtreem4K Güvenlik Kamerası

Xtreem4K modeli, 4K video kaydı, 32 GB yerel depolama ve üç aylık batarya ömrü ile öne çıkıyor. Isı ve hareket algılama özelliğiyle ışıkları ve sireni devreye sokabiliyor. SwannShield AI Defender sistemiyle donatılan Xtreem4K, hareket algıladığında misafirleri karşılayabiliyor veya şüpheli durumlarda uyarı vererek güvenlik tehdidi oluştuğunda durumu daha ileri seviyeye taşıyabiliyor.

Swann sistemleri davetsiz misafir tespit ettiğinde kamera üzerindeki güçlü LED ışıklar yanıyor ve yüksek desibelli bir siren devreye giriyor. Bu, çoğu durumda hırsızların paniklemesine ve bölgeden uzaklaşmasına neden oluyor. Ayrıca çevrenin de dikkatini çekerek olası hırsızlıkların önüne geçiyor.

Yapay zeka, hareketin kaynağını analiz ederek misafirin ya da davetsiz misafirin kimliğini ayırt edebiliyor. Şüpheli bir durum olduğunda, kamera doğrudan intruder (davetsiz misafir) moduna geçerek, “Bu alan izleniyor, lütfen ayrılın!” gibi önceden kaydedilmiş sesli uyarılar yapabiliyor.