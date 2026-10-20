Google Cloud'da Elektrik Arızası: Revolut, Lloyds ve HSBC'de Sorun, Türkiye Etkilendi mi?

İngiltere'de Revolut ve bazı bankaların müşterileri 20 Ekim 2026'da kart ödemesi, para transferi ve oturum açma işlemlerinde sorun yaşadı. Aynı saatlerde Google Cloud'un Londra'daki europe-west2 bölgesi de kesintideydi. Google, Türkiye saatiyle 09.08'de başlayan kesintinin europe-west2-b zonundaki bir elektrik arızasından kaynaklandığını açıkladı ve olayı TSİ 17.00'de kapattı. Kesinti, Fortnite ve Snapchat'i aksatan Amazon Web Services (AWS) kesintisinden tam 1 yıl sonra, aynı gün yaşandı.

Google Cloud'un Londra Bölgesinde Ne Oldu?

Google'ın Cloud Service Health sayfasındaki kayıtta sorunun başlangıcı TSİ (Türkiye saati) 09.08 olarak geçiyor. Kaydı 11.35'te açan Google, olayı tam kesinti yerine hizmet aksaması olarak sınıflandırıyor ve önem derecesini orta seviyede tutuyor. Kesinti sırasında europe-west2-b zonundaki hizmetler kullanılamaz hale geldi. Bölgenin geri kalanındaki bazı hizmetlerde de yükselen hata oranları ve aralıklı ağ sorunları görüldü.

Sorundan etkilenen 38 ürünün arasında Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, BigQuery, Kubernetes Engine ve Cloud Run gibi temel hizmetler var. Google, Looker Studio'nun etkilenmediğini önceki güncellemelerinde belirtmişti. Şirket güvenlik ürünü Google SecOps için de aynı bölgede ve aynı başlangıç saatiyle ayrı bir olay kaydı açtı.

Google 14.12'deki güncellemesinde kesintinin kaynağını europe-west2-b zonunda yaşanan bir elektrik sorunu olarak açıkladı ve sorunun giderildiğini bildirdi. Şirket 14.58'de hizmetlerin toparlandığını ve önceliğin mevcut iş yüklerine verildiğini yazdı. Bu aşamada müşteriler yeni iş yükü oluşturamayabiliyordu. Google, saat 15.10 itibarıyla iş yüklerinin çoğunda toparlanma görüldüğünü bildirdi. Şirket olayı TSİ 17.00'de kapattı. 17.03'teki son güncellemeye göre sorun müşterilerin çoğu için giderildi, çok az sayıda müşteri ise etkilenmeye devam ediyor. Google, iç incelemesini tamamladıktan sonra olayla ilgili bir analiz yayımlayacak.

Google'ın kaydında etkilenen konum olarak yalnızca Londra (europe-west2) bölgesi bulunuyor. Şirketin Avrupa'daki diğer bölgeleri için açtığı bir olay kaydı yok. Bildirilen sorunlar da bu bölgeyi kullanan İngiltere'deki şirketlerde yoğunlaşıyor. TechRadar'a görüş veren NordVPN ve ExpressVPN uzmanları da kesintinin bir siber saldırı değil, teknik bir arıza olduğunu söylüyor.

Revolut ve Bankalarda Hangi Hizmetler Aksadı?

Revolut kullanıcıları kart ödemesi, para transferi, ATM'den para çekme ve oturum açma işlemlerinde sorun yaşadı. Kesinti bildirim sitesi Downdetector'da Revolut için gelen bildirimler 1.500'ü aştı. Revolut X hesabından birden çok hizmetini etkileyen bir aksama yaşadığını doğrulayıp müşterilerinin parasının ve verilerinin güvende olduğunu bildirdi.

Revolut bu açıklamada Google Cloud'un adını anmadı. Downdetector'da Lloyds Bank için de yüzlerce bildirim görüldü. Lloyds sözcüsü uygulamanın açık olduğunu, ancak bazı web hizmetlerinde sorun yaşandığını söyledi. HSBC, Royal Bank of Scotland, BT, Royal Mail, Rightmove, DPD ve Screwfix de sorun bildirilen markalar arasında. Downdetector'da NHS England için de kullanıcı bildirimleri görüldü. Halifax ise X'te bazı müşterilerinin uygulamada ve internet bankacılığında sorun yaşadığının farkında olduğunu bildirdi.

Kesintiyi açıkça Google Cloud'a bağlayan şirket bütçe uygulaması Emma oldu. Emma Londra'daki hizmetleri İngiltere saatiyle 07.00'den beri etkileyen Google Cloud kesintisi nedeniyle uygulamanın çalışmadığını yazdı. Bu saat TSİ 09.00'a denk geliyor ve Google'ın verdiği başlangıçla örtüşüyor. 20 Ekim 2026 akşamı itibarıyla diğer şirketlerdeki sorunların Google kaynaklı olup olmadığı netleşmedi.

Türkiye'deki Kullanıcılar Etkilendi mi?

Türkiye'deki kullanıcıların etkilendiğine ya da Türkiye'de yaygın bir bankacılık, e-ticaret veya oyun hizmetinin aksadığına dair bir bilgi yok. Google Cloud, Kasım 2025'te Turkcell ile birlikte Türkiye'de bölgesel bir veri merkezi kurmak için anlaşmıştı.

Türkiye'deki kullanıcılar önceki altyapı kesintilerinden doğrudan etkilenmişti. Aralık 2025'teki Cloudflare kesintisi Trendyol, Sahibinden ve LinkedIn gibi siteleri aksatmış, Eylül 2025'te de Google, YouTube ve Gmail gibi hizmetlerde erişim sorunu görülmüştü.

Editörün Yorumu

Google'ın sorunu tek bir zondaki elektrik arızasına bağlaması, aynı bölgedeki diğer zonlara yedeklenmemiş iş yüklerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Şirketin kesinti boyunca sunduğu tek geçici çözüm de iş yükünü başka bir zona taşımaktı. Bana göre Turkcell ile kurulacak Türkiye bölgesi açıldığında yerli şirketlerin ilk soracağı soru bu olacak. 20 Ekim 2026 itibarıyla aksamayı açıkça Google Cloud'a bağlayan tek şirket Emma.