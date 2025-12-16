En Popüler Siteler Belli Oldu! Zirve Yine Şaşırtmadı

Cloudflare, 2025 internet raporunu yayınladı. Yeni yıla çok az bir zaman kala yayınlanan bu raporla birlikte geride bırakmak üzere olduğumuz yıla dair çok önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Bu yıl en çok hangi web siteleri ziyaret edildi, en çok hangi yapay zeka destekli sohbet botları kullanıldı gibi sorular yanıt buldu.

En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri (2025)

Google Facebook Apple Microsoft Instagram AWS (Amazon Web Services) YouTube TikTok Amazon WhatsApp

Cloudflare tarafından aktarılan bilgilere göre bu yıl en çok trafik alan web sitesi, önceki yıllarda olduğu gibi yine Google oldu. Onun hemen arkasından ise Facebook geldi. Apple'ın çevrim içi hizmetleri, internet kullanıcının bu yıl en çok odaklandığı hizmetler arasında ilk üçte yer aldı.

Listenin dördüncü sırasında Microsoft yer alırken onu Instagram takip etti. Listeye genel olarak baktığımızda ağırlıklı olarak sosyal medya platformlarını görüyoruz. Bunların önemli bir kısmını ise Meta'nın çatısı altındaki platformlar oluşturuyor. Yıllardan beri web trafiğinin büyük bir kısmını elinde tutan Facebook, bu yılda zirveye oynuyor. Diğer büyük platform Instagram ile arasında sadece iki isim bulunuyor.

En Çok Kullanılan Sohbet Botları

İnternet kullanıcılarının 2025 yılında en çok kullandığı yapay zeka destekli sohbet botlarının başında OpenAI tarafından geliştirilip sunulan ChatGPT geldi. Hemen arkasından ise OpenAI'ın eski çalışanlarının şirketten ayrıldıktan sonra kurduğu Anthropic'in geliştirdiği Claude geldi ve ikinci sıraya yerleşti.

Listenin üçüncü sırasında yapay zeka destekli arama motoru girişimi olarak ortaya çıkan ve kısa süre içinde büyüyen Perplexity yer alırken dördüncü sırada Google tarafından geliştirilen sohbet botu Gemini konumlandı. Gerçek ve kurgusal karakterlerle konuşma imkânı sunan Character.AI ise en çok tercih edilen beşinci platform oldu.