Google, Turkcell ile Birlikte Türkiye'ye 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Turkcell, Google Cloud ile birlikte Türkiye’deki ilk hiper ölçekli bölgesel veri merkezini kurmak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bu merkez tamamlandığında, Google Cloud’un dünya genelindeki 42 hiper ölçekli bölgesinden biri olacak.

Turkcell ve Google Cloud’tan Türkiye’de İlk Hiper Ölçekli Veri Merkezi

Yeni kurulacak Google Cloud bölgesi, üç veya daha fazla veri alanından oluşacak ve 200’den fazla bulut hizmeti artık Türkiye’de kullanılabilecek. Yatırımın 2032 yılına kadar 1 milyar dolara ulaşması, yaratacağı ekonomik katkının ise 5 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

San Francisco’da düzenlenen lansmanda konuşan Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, “Turkcell ile 2,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’deki bölge, hızlandırılmış işlem gücü, yüksek performanslı depolama ve gelişmiş siber güvenlik özellikleriyle ABD’deki merkezlerle aynı standartlarda olacak” dedi.

Turkcell CEO’su Ali Taha Koç, “Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir veri merkezi kuruyoruz. Bu yatırım, ülkemizin dijital altyapısını güçlendirecek ve yerli şirketler için önemli fırsatlar doğuracak” dedi.

Koç ayrıca, “3 veri merkezi kuracağız, kapasitemizi iki katına çıkaracağız ve 2028’den itibaren hiper ölçekli bulut hizmeti sunmaya başlayacağız. Bu altyapı, yapay zekadan veri analitiğine kadar pek çok alanda Türkiye’nin elini güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

KAP Açıklamasına Göre Öne Çıkan Detaylar

Yeni bölge 2028–2029 yılları arasında faaliyete geçecek.

Turkcell, Google Cloud’un yetkili iş ortağı ve hizmet sağlayıcısı olacak.

Türkiye’deki kurumlar, verilerini yerel olarak barındırabilecek ve buluta daha hızlı geçiş yapabilecek.

Veri merkezi kapasitesi 2032 yılına kadar iki katına çıkacak.

Veri merkezi ve bulut gelirlerinin dolar bazında altı kat büyümesi hedefleniyor.

Detayları ne olursa veri merkezinin ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağı ortada. Bildiğiniz üzere yükselen yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler nedeniyle bu tarz merkezlere olan ihtitaç giderek artıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin de yatırımların merkezinde olması ülkemiz için oldukça önemli.