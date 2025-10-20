Fortnite ve Snapchat Dahil Birçok Hizmette Erişim Sorunu Yaşanıyor

Dünya genelinde Amazon, Alexa, Snapchat ve Fortnite dahil olmak üzere pek çok uygulama ve oyunda erişim sorunu yaşanmaya başladı. Bu da kullanıcıların aklına Fortnite ve Snapchat gibi hizmetler çöktü mü sorusunu getirdi. Peki, uygulama ve oyunların düzgün çalışmamasına yol açan bu sorunun nedeni nedir?

Fortnite ve Snapchat Dahil Birçok Hizmet Neden Çalışmıyor?

Amazon'dan Fortnite'a Snapchat'ten Alexa'ya kadar pek çok popüler oyun ve uygulama erişim sorunu meydana geldi. Bununla birlikte bazı hizmetlere girilmeye çalışıldığında hata ile karşı karşıya kalındı. Bu kesintinin sebebi ise Amazon Web Services (AWS) sunucularının çökmesi.

AWS, pek çok platformun kullandığı ortak bir hizmet. Bu sebepten ötürü AWS'de yaşanan bir sorun, dominoı etkisi yaratarak pek çok hizmetin düzgün çalışmamasına neden oldu. Kullanıcılar, Reddit gibi platformlarda Alexa akıllı asistanın sorgulara yanıt veremediğini veya isteklerini yerine getirmediğini belirtti.

Alexa'da öneden ayarlanmış alarmlar gibi rutinlerin bile çalışmadığı öne sürüldü. AWS'nin bulut ağı üzerinde çalışan Perplexity, Airtable, Canva ve McDonalds uygulaması gibi birçok ticari ve popüler platform da bu durumdan olumsuz etkinlendi. Bu da çok fazla sayıda kullanıcının internet deneyimine doğrudan olumsuz yönde etki etti.

AWS'deki sorun, tüm dünyayı etkilediğini belirtmek gerekiyor. Söz konusu problemin ne zaman düzeltileceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen saatlerde sorunun düzeltilip ilgili platformlara sorunsuz erişilebilmesi bekleniyor.