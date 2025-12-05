Trendyol, Sahibinden, LinkedIn: Cloudflare Kesintisi Tüm İnterneti Etkiledi!

Geçtiğimiz bir kaç saat içerisinde internette birçok kullanıcı aynı soruyu dile getirdi: "İnternet çöktü mü?." Konuyla ilgili problemin ana kaynağının aslında bir altyapı platformuna ait olduğu ortaya çıktı. Dünya genelinde milyonlarca internet sitesine altyapı sağlayan Cloudflare, yine bir aksaklık yaşadı ve bu durum Trendyol’dan LinkedIn’e kadar pek çok popüler servisi etkiledi. İşte detaylar…

Cloudflare Yine Çöktü: Trendyol, LinkedIn, Canva ve Daha Fazlasında Erişim Sorunları Yaşandı!

İnternette bugün yine büyük bir aksaklık dalgası yaşandı. Milyonlarca sitenin altyapısını sağlayan Cloudflare, Dashboard ve API adındaki kontrol panellerinde bir sorun yaşandığını doğruladı. Kullanıcılar bir süre boyunca yönetim ekranlarına giremedi, bazı işlemler hata verdi.

Bu durum, Cloudflare altyapısını kullanan birçok platformda da geçici sorunlara yol açtı. Kesinti sırasında dünya genelinde LinkedIn, Trendyol, Canva, Replit, OpenSea, Pipedrive gibi pek çok popüler sitede sayfaların geç açılması, yüklenmemesi veya hata vermesi gibi problemler rapor edildi.

Son kullanıcılar açısından tamamen bir çökme yaşanmasa da birçok kişi sitelere girişte veya içerik yüklerken zorluk yaşadı. Cloudflare sorunun yalnızca kendi kontrol panelinde ortaya çıktığını ve sitelerin barındırıldığı temel sistemlerin normal çalıştığını belirtti.

Yani sorun daha çok siteleri yöneten ekipleri etkiledi ancak bu durum doğal olarak bazı servislerde dalgalı hatalara yol açtı. Şirket, problemin tespit edildiğini ve çözümün devreye alındığını açıkladı.

