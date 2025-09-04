Google ve YouTube Gibi Hizmetler Çöktü mü? Neden Girmiyor?

Google, YouTube, Gmail ve daha çok sayıda hizmete 4 Eylül tarihinde sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı. Bu da kullanıcıların aklına Google ve YouTube gibi servisler çöktü mü sorusunu getirdi.

Google, YouTube ve Diğer Uygulamalar Neden Açılmıyor?

Google'ın popüler çevrim içi hizmetlerinde 4 Eylül sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu meydana geldi. Sorundan etkilenen servisler arasında Google Arama, YouTube, Gmail, E-Tablolar, Dokümanlar gibi hizmetler yer aldı.

İlk gözlemlere göre sorun sadece Google hizmetlerini kapsamıyor. Spotify ve benzeri platformlara da erişilemiyor. Bu yaşanan soruna Android, iOS ve diğer platformlarda da rastlanıyor. Google ve diğer erişim sorunu yaşanan platformlar tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ancak ilerleyen saatlerde sorunun düzeltilip ilgili platformlara sorunsuz erişilebilmesi bekleniyor.

Tahminler, platformların ortak kullandığı bir hizmetten dolayı erişim sorunu yaşandığı yönünde. Ancak soru işaretlerinin giderilmesi için erişim sorunu yaşanan platformlar tarafından resmî açıklama yapılmasını beklemek gerektiğini belirtelim.