Google, Gemini'nin 720 TL Olan Özelliğini Ücretsiz Olarak Kullanıma Açtı
Eskiden Gemini Gelişmiş aboneliği olmadan dosya yükleme ve analiz özelliğini kullanmak mümkün değildi. Artık ücretsiz olacak.
Google'ın yapay zeka modeli Gemini, 720 TL ödeyerek ücretli abonelik almanız gerektiren bir özelliği ücretsiz olarak kullanıma açıyor.
Gemini'da dosya yükleme ve analiz özelliğini gelişmiş abonelik olmadan kullanılmıyordu. Artık bu işlevi ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz ve dosyalar ile tablolarınızı kolayca yükleyip analiz edebileceksiniz.
Peki bu özellik neye yarıyor?
Dosyalarınızı Tek Tıkla Analiz Edin
Bu özellik; PDF, metin, kod, XLSX ve belgelere kadar pek çok farklı dosya türünü yüklemenize olanak sağlıyor. Yükledikten sonra analiz etmesi için yapay zekaya gönderiyorsunuz. Ayrıca Google Docs ve Google Sheets'te oluşturduğunuz belgeler de artık analiz edilebilecek.
Tabii ücretsiz oldu diye tamamen sınırsız bir kullanım beklememek lazım. Ücretsiz sürümde, tıpkı OpenAI'ın yapay zekası ChatGPT'de olduğu gibi günlük belli bir kota uygulanıyor. Kullanımınızın yüzdesini takip edebileceksiniz ve kota dolduğunda birkaç saat beklemeniz gerekecek.
Özellik kademeli olarak kullanıma açılacak ve yakın zamanda tüm kullanıcıların elinin altında olacak.
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