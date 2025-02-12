Sam Altman'dan Elon Musk'a: "Keşke ChatGPT'yi Almaya Uğraşacağına Daha İyisini Üretse"

Bir zamanlar OpenAI kuruluşunda yer alan Elon Musk artık şirketin işleyişine pek karışmıyor ama son zamanlarda rekabeti kızıştıracak hareketlere kalkışıyor.

Musk'ın 97.4 milyar dolarlık teklifi, yanında getirdiği yatırımcı desteğiyle birlikte dikkat çekse de, Altman bunu basitçe "bu haftanın yeni bölümü" olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:

Bizim misyonumuz satılık değil. İşimiz en iyisini üretmek ve yapay zekayı geliştirmeye devam etmek. Elon Musk keşke sadece daha iyi bir ürün geliştirerek rekabet etseydi.

"Elon Musk Sürekli Dikkat Çekmeye Çalışıyor"

İşin komik yanı, Altman; Musk'a yönelik eleştirilerini hafifçe yaparken, Musk'ın da tüm bu hamlelerinin aslında OpenAI'ın ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla yapıldığını ima ediyor.

Altman'ın verdiği demeçte, "Sürekli yeni şeyler deniyor, ama ben işimize odaklanıyoruz," gibi samimi sözler de yer aldı... buradan Altman'ın Musk'ı pek de ciddiye almadığını görüyoruz.

OpenAI şirketi bu gibi detaylara fazla takılmadan yoluna devam edeceğini açıkça belli etti. Aksine şirket, Microsoft, NVIDIA, SoftBank ve Thrive Capital gibi büyük yatırımcıların desteğiyle 157 milyar doların üzerindeki değeriyle ve hatta 340 milyara ulaşma potansiyeliyle geleceğe emin adımlarla yürüyor.

Gösterişli Teklifler OpenAI'ın İlgisini Çekmiyor

Sam Altman, ekibinin misyonunda kararlı olduklarının altını çizdi. Mesaj net: "İşimizi yapıyoruz. Rakipler de kendi ürünlerini geliştirsin, biz de kendi yolumuza devam edelim." Yani Musk'ın gösterişli teklifleri, samimi bir bakış açısıyla bakıldığında sadece sahnede renkli bir şovdan ibaret.

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