Google Pixel 8a'nın Tasarımı Sızdırıldı

Yakında tanıtılması beklenen Google Pixel 8a'nın tasarımı ortaya çıktı. Telefona dair sosyal medya üzerinden bazı görüntüler paylaşıldı. Peki, Google tarafından piyasaya sürülecek yeni akıllı telefon modeli nasıl bir görünüme sahip olacak?

Google Pixel 8a'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Google Pixel 8a modeline ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı. Ortaya çıkan görseller, Google marka yeni akıllı telefon modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Sızdırılan görüntülerde olan Pixel 8a açık mavi renk tonuna sahip. Telefonun başka hangi renk seçenekleri sunacağı ise henüz bilinmiyor. Telefonun genel olarak tasarımı ise Pixel 6 ve Pixel 7 serisine benziyor.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görsele göre yeni telefonun arka tarafında iki adet kamera, ön yüzeyinde ise bir adet kamera bulunuyor. Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonları yer alıyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde Google Pixel 8a modelinin Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Telefon tekli çekirdek testinde 1.218 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.175 puan almıştı. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefon 8 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile beraber gelecek.

Google Pixel 8a modelinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.