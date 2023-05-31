Android 14 Güncellemesi ile Gelen Tüm Özellikler
Android'in son sürümü olan Android 14'ün özellikleri ve bu sürümün getirdiği yenilikleri keşfedin. İşte, Android 14 hakkında bilmeniz gereken detaylar!
Akıllı telefonlarda kullanılan başlıca işletim sistemlerinden biri olan Android, Google’ın desteğiyle gün geçtikçe daha çok gelişmeye ve tercih edilmeye devam ediyor. Android işletim sistemini kullananlar, Google’ın hız kesmeden geliştirdiği Android 14’ü ve bu sürümün getireceği yenilikleri dört gözle bekliyor.
Android 14 ile cihazlara bazı yeni özelliklerin geleceği biliniyor. Bunun yanında mevcut özelliklerde yapılacak iyileştirmeler de Android kullanıcılarının güncellemeye ilişkin heyecanını artırıyor. Çevre dostu ve kullanıcı odaklı bir işletim sistemi olması beklenen Android 14’ün kullanılabileceği cihazlar da ayrı bir merak konusu…
En İyi ve Yeni Android 14 Özellikleri Neler?
İşletim sistemine yönelik çalışmalar yapan Google; katlanır akıllı telefon, tabletler vb. birçok cihazında iyileştirmeler yapmaya başladı.
Android 14 Güncellemesinin Getirdiği Yenilik ve Özellikler
- Yeni kullanıcı arayüzü
- Tasarım iyileştirmeleri
- Gelişmiş bildirim özellikleri
- Gizlilik ve güvenlik ayarlarındaki gelişmeler
- Yapay zeka entegrasyonu
- Artırılmış batarya ömrü
- Hız ve performans iyileştirmeleri
- Kamerada odaklanma, efekt ve görüntü iyileştirmeleri
- USB Type-C ile bağlanan kulaklıklarda kayıpsız ses kalitesi
- Health Connect uygulama sayesinde sağlık ve fitness app’leri arasında veri paylaşımı
- Kaydırma hareketlerinde yapılandırmalar
- Magic Compose özelliği
- Sosyal medya araçlarında gece modu özelliği ve 10 bit HDR video desteği
- Ultra HDR özelliğini aktif edebilme imkânı
- Emojileri kullanarak kendinize özgü duvar kağıdı oluşturabilme özelliği
- Ekran kilitli moddayken tek satır hâlinde hava durumunu görüntüleyebilme
- Ayarlar sekmesinde yuvarlatılmış kenar detayı
- Flaş bildirimlerinde renk seçebilme özelliği
- Ayar sayfalarında yapılacak görsel düzenlemeler
- Farklı tema seçenekleri
- Geliştirilmiş saat tasarımları
- Şeffaf gezinti çubuğu
- Kişiselleştirebilme imkânlarını genişleten teknik yenilikler
Bu özelliklerin kapsamını biraz açacak olursak öncelikle kullanıcı arayüzü ve tasarım iyileştirmelerinden söz etmek gerekiyor. Android 14’ün arayüzünde simgeler, animasyonlar ve renk paletlerinde görsel konforu arttırmayı hedefleyen iyileştirmeler yapılıyor.
Gelişmiş bildirimlere baktığımızda ise bildirimler sayesinde etkileşimlere daha hızlı yanıt verebilme, içeriklere kolay erişim sağlayabilme gibi pratikliği arttıran bazı özelliklerin olacağından söz ediliyor.
Gizlilik ve güvenlik ayarlarında izin kontrolleri ve denetimlerin daha detaylı bir şekilde yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yapay zeka uygulamaları da Android 14’e uygun bir şekilde entegre ediliyor.
Akıllı öneriler, kişiselleştirilebilir ayarlar, kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlama ve bu ihtiyaçlara cevap verebilme gibi noktalarda yapay zekanın gücünden yararlanılıyor. Ayrıca Magic Compose isimli, yapay zeka destekli bir mesajlaşma sistemi cihazınıza gelen mesajlara yanıt alternatifleri sunabiliyor.
Android 14 ile gelen en önemli yenilikler arasında geliştirilmiş batarya ömrü de yer alıyor. Akıllı güç yönetimini sağlamak ve bataryanın ömrünü uzatmak için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Sistemsel iyileştirmeler sayesinde daha hızlı ve daha yüksek bir performansla çalışması hedeflenen Android 14’te çoklu görevleri akıcı bir şekilde yönetmek kolaylaşıyor.
Android 14’ü Kullanmaya Başlamak için İzlemeniz Gereken Adımlar
Android 14’ü kullanabilmeniz için öncelikle bu güncellemeyi cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Telefonunuzla uyumlu yeni bir güncelleme olup olmadığını cihazınızın "Ayarlar" bölümünde yer alan ‘sistem’ ya da ‘sistem güncellemesi’ sekmelerine giderek öğrenebilirsiniz. Bu aşamada Android 14 indirilebilir olarak gözüküyorsa indirme işlemini başlatabilirsiniz.
Android 14 sürümünü indirmeden önce cihazınızda gerekli yedeklemeleri yapmanız önerilir. Güncellemeleri cihazınıza indirdikten sonra yükleme yapabilirsiniz. Şu an için Android 14 geliştirici önizlemesi yüklenebilir durumda. Dilerseniz Android Beta’yı indirerek yeni özellikleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Ancak güncel sürümün tüm yeniliklerinden kusursuz biçimde yararlanabilmek için iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasını ve Android 14’ün resmi olarak kullanılabilir hale gelmesini beklemeniz öneriliyor.
Android 14 ile Uyumlu Cihazlar Hangileri?
Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Android 14’ü destekleyecek başlıca cihazların hangileri olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Google’ın geliştirdiği bu işletim sistemini alabilecek ilk telefon Google Pixel olacak gibi gözüküyor.
Bunun yanında Samsung, Xiaomi, Oppo gibi Android işletim sistemini kullanan markaların telefonlarında da Android 14’ün desteklenmesi bekleniyor. Android 14’ün geliştirici önizleme sürümünün yüklenebildiği telefonlara baktığımızda bu sürümü alacak başlıca telefonlar için şöyle bir sıralama yapmak mümkün:
1. Google Pixel
- 4A ve 4A 5G
- 5 ve 5A
- 6, 6a VE 6 pro
- 7, 7 PRO
Google Pixel 8 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan oluşan Google Pixel 8 serisinin özellikleri, çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.
2. Samsung Galaxy
- A04s
- A13 5G
- A23 4G ve 5G
- A32 4G ve 5G
- A33
- A52, A 52 5G ve A52s
- A53, A72, A73
- S21, S21+, S21 Ultra, s21 fe
- S22, S22+, S22 Ultra
- S23, S23+, S23 Ultra
- XCover 5, XCover 6 Pro
- Z Flip 3
- Z Flip 4
- Z Fold 2, 3, 3
Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi gün yüzüne çıktı.
3. Poco
- F4 GT
- M4 5G
- M5
- X4
POCO F5 Serisi Özellikleri ve Fiyatları
Yapılan tanıtım sonucunda POCO F5 ve POCO F5 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
4. Xiaomi
- 12
- 12Lite
- 12 Pro
- 12 Ultra
- 12T ve 12T Pro
- 13 ve 13 Pro
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+
Xiaomi 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 özellikleri ve fiyatı açıklandı.
5.Oppo
- A77 5G, A78, A96
- F21 Pro, F21 Pro 5G
- Find X5, X5 Lite, X5 Pro
- Find N2, Find N2 Flip
- Reno 5Z 5G
- Reno 6 5G, 6 Pro 5G, 6 Z 5G
- Reno 7, 7 5G, 7 Pro 5G, 7 Z 5G
- Reno 8, 8 5G, 8 Pro 5G, 8 Z 5G
- Reno 9, 9 Pro, 9 Pro+
Oppo Find N2 Flip Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla birlikte Oppo Find N2 Flip özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, etkileyici bir tasarıma sahip olan katlanabilir akıllı telefon modeli Oppo Find N2 Flip neler sunuyor? Hazırladığımız yazıda Oppo'nun yeni telefonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
6. vivo
- iQ00 8, 8 Pro
- iQ00 9, 9 Pro, 9SE, 9T
- iQ00 Neo 6,
- iQ00 Z5
- iQ00 Z6, Z6 5G, Z6 Lite 5G, Z6 Pro
- T1 5G, T1 PRO 5G, T1x
- V23 5G, V23 Pro, V23e 5G
- V25, V25 Pro
- X70 Pro, X70 Pro+
- X80, X80 Pro
- Y35, Y53S
- Y75, Y75G
vivo X Fold 2 Özellikleri ve Fiyatı
vivo X Fold 2 özellikleri, katlanabilir akıllı telefon kullanmaktan keyif alan çok sayıda kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyordu.
7. Realme
- 9 4G
- 9 5G, 5G Speed Edition
- 9 Pro 5G, Pro+
- 9i 4G, 9i 5G
- 10, 10 5G, 10 Pro, 10 Pro+
- 10S
- C35
- GT 2, GT Master Edition, GT NEO 2 5G, GT NEO 3, GT NEO 3T,
- GT2 Pro, GT2 Explorer Master
- Narzo 50, Narzo 50 5G, Narzo 50 Pro 5G, 50A Prime, 50i Prime
- Q5, Q5 Pro, Q5 i
8. OnePlus
- 8, 8 Pro, 8t
- 9, 9 Pro, 9R, 9RT
- 10 PRO, 10R, 10T,
- 11, 11 PRO
- NORD 2, NORD 2T, CE 2 Lite, CE 2, N20
OnePlus 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
OnePlus 12 özellikleri neler sorusunun cevabı, OnePlus marka Android telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
9. Motorola
- Edge 20, 20 Pro
- Edge 30, 30 Pro, 30 Fusion, 30 Neo, 30 Ultra
- G 5G 2022, G Stylus 5g 2022
- G42, G52, G62 5G, G72, G82 5G
- Razr 2022
10. Sony
- Xperia 1 III, 1IV, 5 III, 5 IV, 10 IV, Pro, Pro-1
11. Asus
- ROG Phone 6, 6 Pro, 6D, 6D Ultimate
- ZenFone 9
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Bu yazıda şık tasarımı, oldukça güçlü donanımı, soğutma sistemi ve ekran boyutuyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS ROG Strix SCAR 16 G634'ü inceledik.
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