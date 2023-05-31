Android 14 Güncellemesi ile Gelen Tüm Özellikler

Akıllı telefonlarda kullanılan başlıca işletim sistemlerinden biri olan Android, Google’ın desteğiyle gün geçtikçe daha çok gelişmeye ve tercih edilmeye devam ediyor. Android işletim sistemini kullananlar, Google’ın hız kesmeden geliştirdiği Android 14’ü ve bu sürümün getireceği yenilikleri dört gözle bekliyor.

Android 14 ile cihazlara bazı yeni özelliklerin geleceği biliniyor. Bunun yanında mevcut özelliklerde yapılacak iyileştirmeler de Android kullanıcılarının güncellemeye ilişkin heyecanını artırıyor. Çevre dostu ve kullanıcı odaklı bir işletim sistemi olması beklenen Android 14’ün kullanılabileceği cihazlar da ayrı bir merak konusu…

Android 14 Güncellemesinin Getirdiği Yenilik ve Özellikler

Yeni kullanıcı arayüzü

Tasarım iyileştirmeleri

Gelişmiş bildirim özellikleri

Gizlilik ve güvenlik ayarlarındaki gelişmeler

Yapay zeka entegrasyonu

Artırılmış batarya ömrü

Hız ve performans iyileştirmeleri

Kamerada odaklanma, efekt ve görüntü iyileştirmeleri

USB Type-C ile bağlanan kulaklıklarda kayıpsız ses kalitesi

Health Connect uygulama sayesinde sağlık ve fitness app’leri arasında veri paylaşımı

Kaydırma hareketlerinde yapılandırmalar

Magic Compose özelliği

Sosyal medya araçlarında gece modu özelliği ve 10 bit HDR video desteği

Ultra HDR özelliğini aktif edebilme imkânı

Emojileri kullanarak kendinize özgü duvar kağıdı oluşturabilme özelliği

Ekran kilitli moddayken tek satır hâlinde hava durumunu görüntüleyebilme

Ayarlar sekmesinde yuvarlatılmış kenar detayı

Flaş bildirimlerinde renk seçebilme özelliği

Ayar sayfalarında yapılacak görsel düzenlemeler

Farklı tema seçenekleri

Geliştirilmiş saat tasarımları

Şeffaf gezinti çubuğu

Kişiselleştirebilme imkânlarını genişleten teknik yenilikler

Bu özelliklerin kapsamını biraz açacak olursak öncelikle kullanıcı arayüzü ve tasarım iyileştirmelerinden söz etmek gerekiyor. Android 14’ün arayüzünde simgeler, animasyonlar ve renk paletlerinde görsel konforu arttırmayı hedefleyen iyileştirmeler yapılıyor.

Gelişmiş bildirimlere baktığımızda ise bildirimler sayesinde etkileşimlere daha hızlı yanıt verebilme, içeriklere kolay erişim sağlayabilme gibi pratikliği arttıran bazı özelliklerin olacağından söz ediliyor.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarında izin kontrolleri ve denetimlerin daha detaylı bir şekilde yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde oldukça popüler hale gelen yapay zeka uygulamaları da Android 14’e uygun bir şekilde entegre ediliyor.

Akıllı öneriler, kişiselleştirilebilir ayarlar, kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlama ve bu ihtiyaçlara cevap verebilme gibi noktalarda yapay zekanın gücünden yararlanılıyor. Ayrıca Magic Compose isimli, yapay zeka destekli bir mesajlaşma sistemi cihazınıza gelen mesajlara yanıt alternatifleri sunabiliyor.

Android 14 ile gelen en önemli yenilikler arasında geliştirilmiş batarya ömrü de yer alıyor. Akıllı güç yönetimini sağlamak ve bataryanın ömrünü uzatmak için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Sistemsel iyileştirmeler sayesinde daha hızlı ve daha yüksek bir performansla çalışması hedeflenen Android 14’te çoklu görevleri akıcı bir şekilde yönetmek kolaylaşıyor.

Android 14’ü Kullanmaya Başlamak için İzlemeniz Gereken Adımlar

Android 14’ü kullanabilmeniz için öncelikle bu güncellemeyi cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Telefonunuzla uyumlu yeni bir güncelleme olup olmadığını cihazınızın "Ayarlar" bölümünde yer alan ‘sistem’ ya da ‘sistem güncellemesi’ sekmelerine giderek öğrenebilirsiniz. Bu aşamada Android 14 indirilebilir olarak gözüküyorsa indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Android 14 sürümünü indirmeden önce cihazınızda gerekli yedeklemeleri yapmanız önerilir. Güncellemeleri cihazınıza indirdikten sonra yükleme yapabilirsiniz. Şu an için Android 14 geliştirici önizlemesi yüklenebilir durumda. Dilerseniz Android Beta’yı indirerek yeni özellikleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Ancak güncel sürümün tüm yeniliklerinden kusursuz biçimde yararlanabilmek için iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasını ve Android 14’ün resmi olarak kullanılabilir hale gelmesini beklemeniz öneriliyor.

Android 14 ile Uyumlu Cihazlar Hangileri?

Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen Android 14’ü destekleyecek başlıca cihazların hangileri olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Google’ın geliştirdiği bu işletim sistemini alabilecek ilk telefon Google Pixel olacak gibi gözüküyor.

Bunun yanında Samsung, Xiaomi, Oppo gibi Android işletim sistemini kullanan markaların telefonlarında da Android 14’ün desteklenmesi bekleniyor. Android 14’ün geliştirici önizleme sürümünün yüklenebildiği telefonlara baktığımızda bu sürümü alacak başlıca telefonlar için şöyle bir sıralama yapmak mümkün:

1. Google Pixel

4A ve 4A 5G

5 ve 5A

6, 6a VE 6 pro

7, 7 PRO

2. Samsung Galaxy

A04s

A13 5G

A23 4G ve 5G

A32 4G ve 5G

A33

A52, A 52 5G ve A52s

A53, A72, A73

S21, S21+, S21 Ultra, s21 fe

S22, S22+, S22 Ultra

S23, S23+, S23 Ultra

XCover 5, XCover 6 Pro

Z Flip 3

Z Flip 4

Z Fold 2, 3, 3

3. Poco

F4 GT

M4 5G

M5

X4

4. Xiaomi

12

12Lite

12 Pro

12 Ultra

12T ve 12T Pro

13 ve 13 Pro

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+

5.Oppo

A77 5G, A78, A96

F21 Pro, F21 Pro 5G

Find X5, X5 Lite, X5 Pro

Find N2, Find N2 Flip

Reno 5Z 5G

Reno 6 5G, 6 Pro 5G, 6 Z 5G

Reno 7, 7 5G, 7 Pro 5G, 7 Z 5G

Reno 8, 8 5G, 8 Pro 5G, 8 Z 5G

Reno 9, 9 Pro, 9 Pro+

6. vivo

iQ00 8, 8 Pro

iQ00 9, 9 Pro, 9SE, 9T

iQ00 Neo 6,

iQ00 Z5

iQ00 Z6, Z6 5G, Z6 Lite 5G, Z6 Pro

T1 5G, T1 PRO 5G, T1x

V23 5G, V23 Pro, V23e 5G

V25, V25 Pro

X70 Pro, X70 Pro+

X80, X80 Pro

Y35, Y53S

Y75, Y75G

7. Realme

9 4G

9 5G, 5G Speed Edition

9 Pro 5G, Pro+

9i 4G, 9i 5G

10, 10 5G, 10 Pro, 10 Pro+

10S

C35

GT 2, GT Master Edition, GT NEO 2 5G, GT NEO 3, GT NEO 3T,

GT2 Pro, GT2 Explorer Master

Narzo 50, Narzo 50 5G, Narzo 50 Pro 5G, 50A Prime, 50i Prime

Q5, Q5 Pro, Q5 i

8. OnePlus

8, 8 Pro, 8t

9, 9 Pro, 9R, 9RT

10 PRO, 10R, 10T,

11, 11 PRO

NORD 2, NORD 2T, CE 2 Lite, CE 2, N20

9. Motorola

Edge 20, 20 Pro

Edge 30, 30 Pro, 30 Fusion, 30 Neo, 30 Ultra

G 5G 2022, G Stylus 5g 2022

G42, G52, G62 5G, G72, G82 5G

Razr 2022

10. Sony

Xperia 1 III, 1IV, 5 III, 5 IV, 10 IV, Pro, Pro-1

11. Asus

ROG Phone 6, 6 Pro, 6D, 6D Ultimate

ZenFone 9

+ Lenovo ThinkPhone