Google Pixel 7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun tanıtımının 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Firmanın şimdiye kadar çıkardığı en güçlü telefonlardan biri olması beklenen Pixel 7 Pro özellikleri bakımından fazlasıyla dikkat çekiyor. Sizin için Pixel 7 serisine dair ortaya çıkan tüm bilgileri derledik.

Google'ın Yeni Gözdeleri: Pixel 7 ve Pixel 7 Pro

Bu sene çıkacak olan Pixel 7 serisi, Pixel 6'ların yakaladığı başarıyı devam ettirecek gibi görünüyor. Özellikle uygun fiyatlı ve dayanıklı telefonlar olarak karşımıza çıkan Pixel serisi telefonları, Avrupa'daki birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. Geçtiğimiz aylarda yakın zamanda piyasaya sürüleceği açıklanan Pixel 7 serisinin de kullanıcıları mutlu edeceği düşünülüyor.

2022 yılının son büyük telefon lansmanlarından biri olması beklenen 6 Ekim Google tanıtım etkinliğinde Pixel 7 telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken Pixel 7 özellikle hakkında şirket tarafından henüz bir açıklama gelmese de ortaya çıkan sızıntılar, telefonların sahip olacağı birçok özelliği doğruluyor.

Google markasını taşıyan Pixel 7 serisinde iki farklı model olacağı düşünülüyor. Buna göre standart model Pixel 7 ve daha yüksek donanımlara sahip olan Pixel 7 Pro, kullanıcıların beğenisine sunulacak. İki telefonun da anahtar noktalarda benzer özellikleri taşıması bekleniyor. Pixel 7 Pro'nun özellikle kamera ve ekran tarafında öne çıkacağı düşünülüyor.

Her sene olduğu gibi hem yazılım hem de donanım tarafında Pixel telefonlar için büyük mesai harcayan Google, kendilerinin yürüttüğü Android ekosisteminin en iyi versiyonunu Pixel 7 serisi için getirmek istiyor. Bu sene telefonlarda tasarım değişikliklerinin yanında kamera iyileştirmeleri, yeni işlemci ve ekran geliştirmelerinin de yer alması bekleniyor.

Google Pixel 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED, HDR10+

AMOLED, HDR10+ Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu: 418

418 Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus, Always on Display

Corning Gorilla Glass Victus, Always on Display Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Google Tensor G2

Google Tensor G2 İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdek (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55)

Sekiz Çekirdek (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) Grafik İşlemci: Mali-G710 MC10

Mali-G710 MC10 Üretim Teknolojisi: 4 nm

4 nm Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 50 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K(30/60 fps) / 1080p

4K(30/60 fps) / 1080p Ön Kamera: 11.1 MP

11.1 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 802.11

Wi-Fi 802.11 Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Teknolojisi, Yüz Tanıma

Parmak İzi Teknolojisi, Yüz Tanıma Suya Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 4700 mAh

4700 mAh Kablolu Şarj: 30 W

30 W Kablosuz Şarj: 21 W

21 W Kablosuz Ters Şarj: Var

Var Yazılım: Android 13

Android 13 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

? Renk Seçenekleri: Obsidian, Lemongrass, Snow

Yeni Google telefonları arasında uygun fiyatlı standart model olarak tanıtılan Pixel 7, sahip olduğu özellikler bakımından kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor. Google'ın son teknoloji çipi Google Tensor G2 ile donatılan cihazda yüksek işlem gücünün yakalanacağı düşünülüyor. Söylentilere göre 4 nm mimariye sahip olan Tensor G2, hem çoklu hem tekil işlemlerde gayet yüksek skorlar almayı başarıyor. Öte yandan kamerada kullanılan Pixel Shift, oto HDR gibi geliştirmeler dikkat çekiyor. Pixel 6 serisine kıyasla tasarım anlamımda büyük değişiklikler bulunmayan telefonun özellikle orta-üst segment Android telefonlar arasında yerini alması bekleniyor. Aynı zamanda Pixel 7'nin Android 13'ü kullanan ilk telefonlardan biri olması bekleniyor.

Google Pixel 7 Fiyatı

6 Ekim'de duyurulacağı açıklanan Google Pixel 7 fiyatı hakkında internette birçok söylenti bulunuyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Pixel 7'nin Avrupa'da 650 Euro'dan satışa çıkması bekleniyor. Sunduğu özellikler bakımından nispeten uygun bir fiyata raflarda yerini alacak olan Pixel 7'nin hem Avrupa hem de Asya pazarında başarı yakalayabileceği düşünülüyor.

Google Pixel 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.71 inç

6.71 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED, HDR10+

LTPO AMOLED, HDR10+ Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Piksel Yoğunluğu: 512

512 Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus, Always on Display

Corning Gorilla Glass Victus, Always on Display Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Google Tensor G2

Google Tensor G2 İşlemci Çekirdekleri: Sekiz Çekirdek (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55)

Sekiz Çekirdek (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) Grafik İşlemci: Mali-G710 MC10

Mali-G710 MC10 Üretim Teknolojisi: 4 nm

4 nm Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP

50 MP + 48 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K(30/60 fps) / 1080p

4K(30/60 fps) / 1080p Ön Kamera: 11.1 MP

11.1 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 802.11

Wi-Fi 802.11 Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Teknolojisi, Yüz Tanıma

Parmak İzi Teknolojisi, Yüz Tanıma Suya Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 5003 mAh

5003 mAh Kablolu Şarj: 30 W

30 W Kablosuz Şarj: 21 W

21 W Kablosuz Ters Şarj: Var

Var Yazılım: Android 13

Android 13 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

? Renk Seçenekleri: Obsidian, Snow, Hazel

Google Pixel 7 Pro, önceki nesle göre birçok geliştirmeyi içeren ve firmanın şimdiye kadar çıkarttığı en iyi telefonlardan biri olarak görülüyor. Standart modelde olduğu gibi Tensor G2 işlemciye sahip olan Google Pixel 7 Pro, barındırdığı Mali-G710 MC10 GPU ile işlem gücünü arşa çıkarıyor. 12 GB RAM ile sunulan telefonun gündelik kullanımda ve oyun oynarken yüksek performans vermesi bekleniyor. LTPO AMOLED teknolojisine ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranın üst segment Android telefonlar arasında fark yaratacağı düşünülüyor. Pixel 7'nin aksine arka kamera setinde 3 adet lens bulunduran Pixel 7 Pro; 4x optik yakınlaştırma, Dual Pixel PDAF, Laser AF ve OIS gibi kamera geliştirmeleriyle öne çıkıyor.

Google Pixel 7 Pro Fiyatı

Google'ın son nesil telefonlarından Pixel 7 Pro'nun üst segment Android telefonlar arasında yerini alması bekleniyor. Son yıllarda Çin ve Kore firmaları tarafından domine edilen pazarda pay sahibi olmak isteyen Google'ın yeni telefonu uygun fiyata çıkaracağı düşünülüyor. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Pixel 7 Pro fiyatı firma tarafından 750-850 dolar arasında belirlenecek.

Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro Çıkış Tarihi

Teknoloji devinin yeni serisi 6 Ekim'de yapılacak etkinlikte tanıtılacak. Google Pixel 7 serisinin çıkış tarihi, kesin olarak bu etkinlikte belli olacak. Ancak şimdiye kadar gelen bilgilere göre 2022 Ekim itibarıyla telefonun raflarda yerini alması bekleniyor.