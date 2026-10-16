Android Kullananlar Dikkat: Google Play'de Sahte WhatsApp 500 Bin Kez İndirildi

Android Authority, Google Play Store'da WhatsApp adını ve görsellerini kullanan sahte bir uygulamayı ortaya çıkardı. Kullanıcıların 500 binden fazla kez indirdiği listeleme, gerçek uygulamanın ekran görüntülerini ve açıklamasını birebir kopyalıyor. Google 16 Ekim 2026'da haberin yayımlandığı saatte uygulamayı mağazadan kaldırmamıştı.

Sahte WhatsApp Uygulaması Nasıl Fark Edilmedi?

Sahte listelemenin geliştirici adı "Agment Assets sallu". Bu hesabın Google Play'deki tek uygulaması da bu sahte WhatsApp. Uygulamanın paket adı com.AgmentAssetssallu.DeadPixelTriPulse; gerçek uygulamanınki ise com.whatsapp.

Uygulama eylülde mağazaya girdi ve son güncellemesini 19 Eylül 2026'da aldı. Android Authority'nin yaptığı bazı aramalarda listeleme sponsorlu sonuç olarak da çıkıyordu. Erken Erişim programı kullanıcı yorumlarını kapattığı için sahte olduğunu anlamak da zorlaştı.

Sahte uygulamanın telefonlarda ne yaptığı belli değil. Geliştirici, Google Play'deki veri güvenliği bölümünde hiçbir veri toplamadığını beyan ediyor. Ancak bu beyan, mesajlaşma uygulaması olduğunu iddia eden bir uygulama için güven verici değil.

Google Play'de Başka Sahte Uygulama Var mı?

Sahte WhatsApp, aynı hafta içinde ortaya çıkan ikinci büyük sahte listeleme oldu. Chrome kılığına giren bir uygulama da 100 binden fazla indirme aldıktan sonra mağazadan çıktı. Google iki listelemenin güvenlik denetimlerinden nasıl geçtiğini 16 Ekim 2026 itibarıyla açıklamadı.

Telefonunuzda bu geliştiriciye ait bir WhatsApp kopyası bulunuyorsa onu kaldırıp resmi uygulamayı yeniden kurmanız en güvenli yol. Geliştirici adı uygulamanın Google Play sayfasında, uygulama adının hemen altında yer alıyor; bu satırda "WhatsApp LLC" yazmıyorsa telefonunuzdaki uygulama resmi sürüm değil.

Gerçek WhatsApp Sahtesinden Nasıl Ayırt Edilir?

Google Play'de WhatsApp indirirken şu noktalara dikkat etmek yeterli:

Geliştirici adının "WhatsApp LLC" olduğunu kontrol edin.

İndirme sayısına bakın; gerçek WhatsApp 10 milyardan fazla indirildi.

Arama sonuçlarının en üstünde "Sponsorlu" etiketiyle çıkan uygulamalara dikkat edin.

Uygulamayı Google Play'deki resmi listelemesinden ya da WhatsApp indirme sayfamızdan indirin.

Editörün Yorumu

Yarım milyon kişinin sahte bir WhatsApp'ı indirebilmesini Google Play açısından ciddi bir güvenlik açığı olarak görüyorum. Sponsorlu sonuçlarda çıkabilmesi ise reklam sisteminin de yeterince denetlenmediğini düşündürüyor. Yine de çoğu kullanıcı arama sonucundaki ilk uygulamayı açtığı için bu tür listelemeleri tamamen önlemek kolay değil. Telefonunuzdaki WhatsApp'ın Google Play sayfasını açıp geliştirici adının WhatsApp LLC olduğunu bugün kontrol etmenizi öneririm.