WhatsApp'ta Yeni Dönem: Hesabı Olmayan da Görüşmeye Katılabilecek

WhatsApp kullanmayan biriyle görüşmek için artık uygulamayı kurmasını beklemeye gerek kalmayacak. Şirket hesabı olmayan kişilerin bir bağlantı üzerinden aramalara katılmasını sağlayan misafir arama özelliğini 14 Ekim 2026'da duyurdu. Misafirler görüşmeye bilgisayarlarının tarayıcısından giriyor ve görüşmelerde süre sınırı bulunmuyor. Bu özellik, WhatsApp kullanmayan kişilerle yapılacak iş ve ders görüşmelerini kolaylaştırabilir.

WhatsApp'ta Misafir Arama Nasıl Yapılır?

Misafir aramayı başlatmak için WhatsApp uygulamasında Aramalar sekmesine girip "+" simgesine dokunmak ve bir arama bağlantısı oluşturmak yeterli. Kullanıcı bu bağlantıyı görüşeceği kişilere mesaj ya da e-postayla gönderebiliyor.

Bağlantıyı alan kişi onu bilgisayarının tarayıcısında açıyor, adını yazıyor ve bekleme odasına geçiyor. Ev sahibi onay verdiğinde görüşmeye katılıyor. Kullanıcılar birebir görüşmelerin yanında 32 kişiye kadar grup görüşmesi de yapabiliyor. Bağlantıyı ise yalnızca WhatsApp hesabı olan kullanıcılar oluşturabiliyor.

Misafirler Görüşmede Neler Yapabilecek?

Misafirler bilgisayar ekranlarını paylaşabiliyor, başparmak ya da kalp emojisiyle tepki verebiliyor ve söz almak için el kaldırabiliyor. Gizliliği korumak için bazı kısıtlamalar da var. Misafirler diğer katılımcıların telefon numaralarını göremiyor, mesaj gönderemiyor ve aramaya başka birini ekleyemiyor. Ev sahibi istediği an bir misafiri görüşmeden çıkarabiliyor.

Misafirli görüşmeler de diğer WhatsApp aramaları gibi uçtan uca şifreli. Bazı ücretsiz görüntülü görüşme servisleri grup görüşmelerine süre sınırı koyuyor. WhatsApp ise misafirli aramalarda böyle bir sınır uygulamıyor.

Takvim Entegrasyonu Ne Zaman Gelecek?

Şirket bu yılın sonunda Google Takvim ve Outlook için bir eklenti yayımlamayı planlıyor. Eklentiyi kuran kullanıcılar, takvim davetlerine doğrudan WhatsApp arama bağlantısı ekleyebilecek. Davet edilen kişiler de WhatsApp hesapları olsun ya da olmasın görüşmeye katılabilecek.

WhatsApp daha önce hesabı olmayan kişilerle yazışmayı sağlayan bir özelliği de test etmişti. Bu konudaki ayrıntıları WhatsApp'ın hesapsız sohbet özelliği haberimizde aktarmıştık. Misafir aramanın hangi ülkelerde ve ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise 15 Ekim 2026 itibarıyla açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Bence WhatsApp bu özellikle Zoom ve Google Meet'in alanına doğrudan giriyor. Türkiye'de neredeyse herkesin telefonunda WhatsApp bulunduğu için iş ve ders görüşmelerinde ayrı bir uygulama kurdurma derdi büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Süre sınırının olmaması da ücretsiz Zoom hesabıyla toplantı yapanlar için önemli bir avantaj. Ancak misafirlerin şimdilik yalnızca bilgisayar tarayıcısından katılabilmesi telefonla görüşmek isteyenleri dışarıda bırakıyor. Bağlantı geldiğinde denemenizi öneririm, özellikle kalabalık aile görüşmelerinde işe yarayacaktır.