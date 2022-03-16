Google, Telefon Çağrısında Konuşmadan Görüşebilme Özelliğini Kullanıma Sundu

Google'ın kendi telefonları için duyurduğu bu yeni özellik sayesinde telefon görüşmeleri sırasında konuşmadan görüşülebilecek. Konuşmak yerine görüşmedeki kişiler yanıtlarını kısa mesajla gönderebilecekler.

Kimi insanlar telefon görüşmelerinden hoşlanmaz ancak mecbur kaldığı için telefonu cevaplayıp açmak zorunda kalırlar. İşte bu görüşmelerde konuşmamayı tercih eden ve sevmeyen kişiler diğer tarafın söylediklerini yazılı hâlde görebilecek ve sesli okunacak bir yanıt yazabilecek. Kullanıcılar özel mesajlar ve önceden yazılmış yanıtlar arasında da seçim yapabilecek. Kullanıcılar bu özelliği ses kontrollerindeki bir tuşa basarak etkinleştirebilecek. Bu yeni özellik, Google'ın telefon aracılığıyla duyulan tüm sesleri otomatik olarak yazıya döken Live Caption özelliğinin bir parçası.

Telefon Çağrısında Konuşmadan Görüşebilme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Güncellemeler Pixel 3a ile Pixel 5a arasındaki modellere sahip kullanıcılara sunuluyor fakat Google üst segment akıllı telefonlarının yeni modellerine sahip olanlar bu özelliğe erişebilmek için Mart ayının sonlarına dek beklemek zorunda.

Başlangıçta Pixel 6'ya has olan Direct My Call (Aramamı Yönlendir) ve Wait Times (Bekleme Zamanı) özellikleri ise şimdi Pixel 3a'dan Pixel model tüm telefonlara geliyor.

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