En İyi Açık Dünya Oyunları - 2026

Açık dünya oyunları oyunculara devasa haritalarda keşif, derin hikayeler ve sınırsız eğlence vadediyor. Ancak bu geniş kategoride gerçekten "en iyi" deneyimi sunan yapımları bulmak, çoğu zaman zorlu bir görev. Biz de bu rehberimizde her biri kendi türünde iz bırakmış, sürükleyici dünyaları ve unutulmaz maceralarıyla sizi saatlerce ekran başında tutacak, titizlikle seçilmiş açık dünya oyunlarını bir araya getirdik. Sıralamasız olarak sunduğumuz bu listede siz de kendi favorinizi bulabilirsiniz

En İyi Açık Dünya Oyunları Hangileri?

En iyi açık dünya oyunları elbette ki listemizdeki yapımlarla sınırlı değil. Ancak kabul etmek gerekir ki her açık dünya oyunu "en iyiler" listesine girecek kadar iyi değil. Örneğin Assassin's Creed Shadows oyuncular tarafından pek de beğenilmedi. Bu nedenle listeye giremedi.

GTA: San Andreas gibi oyunlar ise çok eski oldukları ve halihazırda seriden bir önemli temsilci GTA 5 listede olduğu için girmedi. Clair Obscur: Expedition 33 ise bir yarı açık dünya oyunu olduğu için dahil edilmedi. Bununla birlikte mutlaka gözümüzden kaçan yapımlar da olmuştur. Bu durumda lütfen yorumlarda listeye eklenmesini istediğiniz oyunu yazmayı unutmayın.

Kingdom Come: Deliverance / Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

Bana göre tüm zamanların en iyi açık dünya oyunlarından biri. İki oyun da birbirine oldukça benzer olduğundan ve aynı hikayeyi devam ettirdiklerinden tek maddede verdim. Warhorse Studios tarafından geliştirilen ve en iyi Orta Çağ oyunları arasında gösterilen bu yapım, Bir demircinin oğlu olan Henry'nin köyü yakılıp ailesi katledildikten sonra intikam ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Sıradan bir insan olarak başladığınız bu macerada zamanla bir silah ustasına ve cesur bir askere dönüşüyorsunuz. Ancak Kingdom Come: Deliverance serisi sadece birkaç cümle ile anlatılabilecek bir deneyimden çok daha fazlasına sahip. Bu gerçekçi açık dünya oyununda olmak istediğiniz kişi olabilir, kararlar alabilir ve bunların sonuçlarına katlanabilirsiniz.

Assassin's Creed IV: Black Flag Nasıl Bir Oyun?

2007 yılında hayatımıza giren Assassin's Creed serisinin bugüne kadar 14 farklı oyunu çıktı. Pek çoğumuzun bu oyunlar arasında bir favorisi var. Bu listeyi hazırlayan kişi olarak benim favorim ise serinin en popüler oyunlarından biri olan Black Flag.

Serinin bir önceki oyunundaki bir bölümden gemi mekaniklerini alan ve bir korsanlık oyununa dönüştüren Black Flag bana göre en iyi Assassin's Creed oyunu. Yakın zamanada Remake olarak da karşımıza çıkması beklenen bu oyuna mutlaka şans vermelisiniz.

The Witcher 3: Wild Hunt Nasıl Bir Oyun?

2015'te çıkmasına rağmen hala türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen The Witcher 3: Wild Hunt, deneyimleyebileceğiniz en iyi açık dünyalardan biri. Bitmeyen tehlikeler ve rakiplerin ana hikayesini gölgede bırakan yan hikayeler ile Witcher 3'e mutlaka şans vermelisiniz.

Final Fantasy VII Rebirth Nasıl Bir Oyun?

Square Enix'in efsanevi RPG'si, tamamen yenilenmiş bir açık dünyayla geri döndü. Geniş keşif alanları ve derinleşen oynanış mekanikleriyle serinin hayranlarını memnun edecek nitelikte.

Ghost of Tsushima Nasıl Bir Oyun?

Sucker Punch Productions'un samuray epiği, adeta yağlıboya tabloları andıran görselleriyle dikkat çekiyor. Tsushima Adası'nın büyüleyici manzaraları arasında samuray olmanın tadını çıkarın.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?

The Wtitcher serisinin geliştiricisi CD Projekt RED'in elinden çıkma bir oyun olan Cyberpunk 2077, her ne kadar çıktığı dönem hayal kırıklığına uğratmış olsa da zaman içerisinde oyuncuların kalbini kazanmaya başladı. Oyun, devasa açık dünyası ve sürükleyici hikayesi ile 2025'te oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nasıl Bir Oyun?

Var olan en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kuşkusuz miliyonlarca Switch satışının arkasındaki temel neden. Oyuncunun elinden tutmayan yapısı ve yaratıcılığı teşvik eden dinamikleri ile eşsiz bir macera isyiyorsaanız Nintendo'nun başyapıtına göz atabilirsiniz.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nasıl Bir Oyun?

Breath of the Wild'in devam oyunu olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, açık dünya yapısını korumasının yanı sıra yeni mekanikler ve genişletilmiş evren ile geliyor. Yukarıda gökyüzü, aşağıda ise devasa yeraltı mağaraları keşfedilmeyi bekliyor.

Palworld Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunu tavsiyeleri listesinin ilk sırasında Palworld bulunuyor. 19 Ocak 2024 yılında erken erişime açılan oyun kısa sürede dünya genelinde büyük popülerliğe ulaştı. Pocketpair tarafından geliştirilen hayatta kalma açık dünya oyunu, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyor.

Marvel's Spider-Man 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi açık dünya oyunları arasında Marvel's Spider-Man 2 de yer alıyor. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, 20 Ekim 2023 tarihinde PlayStation 5'e özel olarak çıktı. Insomniac Games tarafından geliştirilen oyun etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor.

Starfield Nasıl Bir Oyun?

2330 yılında geçen açık dünya rol yapma oyununda insanlığın en büyük gizemine yanıt bulmak için keşfe çıkıyoruz. Son uzay kâşifi grubu olan Constellation'a katılıp uzayda seyahat ettiğimiz yapımda uzay gemisi kullanma imkânı da mevcut.

Just Cause 4 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği Just Cause 4, GTA 5 benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Avalanche Studios tarafından geliştirilen oyunda Rico Rodriguez'i kontrol ediyoruz. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun 68 Metacritic puanına sahip.

Watch Dogs 2 Nasıl Bir Oyun?

Watch Dogs serisinin ikinci oyununda Marcus isimli genç, hacker grubu Dedsec'e katılıyor. San Francisco'da geçen oyunda Marcus, tarihin en büyük hack operasyonunu yapmaya çalışıyor.

Avatar: Frontiers of Pandora Nasıl Bir Oyun?

En iyi açık dünya oyunları arasında yerini alan Avatar: Frontiers of Pandora, 7 Aralık 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Massive Entertainment tarafından geliştirilen yeni Avatar oyunu etkileyici grafikleri ve atmosferiyle dikkat çekiyor.

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği Hogwarts Legacy, açık dünya rol yapma oyunudur. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapım 2023 yılının şubat ayında satışa sunuldu. Başarılı oyun 83 Metacritic puanına sahip.

LA Noire Nasıl Bir Oyun?

Los Angeles Police Department’ta (LAPD) görevli dedektif Cole Phelps’i kontrol ettiğimiz oyunda gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyoruz. Motion Scan teknolojisi sayesinde sorgu esnasında insanların mimiklerine bakarak yalan söyleyip söylemediğini tespit edebiliyoruz.

Yakuza 0 Nasıl Bir Oyun?

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen Yakuza 0, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan çok popüler bir yapımdır. Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği oyun 2015 yılında PS3 ve PS4, 2018'te PC, 2020 yılında ise Xbox One için satışa sunuldu. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen oyun 86 Metacritic puanına sahip.

Mafia II: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Mafia II: Definitive Edition, babasının borçlarını ödemek için mafyaya bulaşan Vito Scaletta'nın hikâyesini konu alıyor. 2020 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Mafia II: Definitive Edition, 2011 yılında çıkan Mafia II'nin yenilenmiş sürümüdür.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Nasıl Bir Oyun?

Konami tarafından Fox Engine isimli oyun motoruyla geliştirilen Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 2015 yılında piyasaya sürüldü. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen hayatta kalma oyunu 91 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor.

Sleeping Dogs: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Sleeping Dogs'un yenilenmiş sürümü olan Sleeping Dogs: Definitive Edition 2014 yılında çıktı. Hong Kong'da geçen oyun başarılı dövüş sistemiyle dikkat çekiyor. Oyunda Wei Shen isimli bir polis memurunu kontrol ediyoruz.

GTA 5 Nasıl Bir Oyun?

Grand Theft Auto 5, uzun zaman önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Oyuncuların saatlerce eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyan oyunda ister görev yapabilir isterseniz şehirde amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

Far Cry 5 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Far Cry 5, 2018 yılının mart ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına piyasaya sürüldü. Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu oyun, dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Oyun, uçak ve ATV gibi araçların kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Fall Out 4 Nasıl Bir Oyun?

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fall Out 4, 2015 yılının kasım ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunuldu. Çok başarılı oynanış sistemine ve hikâyeye sahip olan yapım, sunduğu atmosfer ile dikkat çekiyor.

Elden Ring Nasıl Bir Oyun?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hidetaka Miyazaki'nin üstlendiği Elden Ring'i FromSoftware geliştirdi. 2022 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. Devasa büyüklükte bir haritaya sahip olan oyun, bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldü. Sahip olduğu zor oyun yapısı ile dikkat çeken Elden Ring 94 Metacritic puanına sahip.

Saints Row 4 Nasıl Bir Oyun?

2013 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Saints Row 4'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kontrol ediyorsunuz. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyan oyunda uzaylılar ile mücadele ediyorsunuz. Süper güçler, oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Sea of Thieves Nasıl Bir Oyun?

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan Sea of Thieves, Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirildi. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyununda bir korsan olarak denizlere yelken açıyorsunuz. 2022 yılında piyasaya sürülen yapım özellikle arkadaşlar ile birlikte oynandığında oldukça eğlenceli hâle geliyor.

Batman: Arkham Knight Nasıl Bir Oyun?

Çoğu oyuncuya göre Batman Arkham serisinin en iyi oyunu olan Batman: Arkham Knight, 2015 yılının haziran ayında çıkışını gerçekleştirdi. Batman'i kontrol ettiğiniz oyunda suçlular ile mücadele ediyorsunuz. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen yapım çok başarılı oynanış sistemine sahip.

Horizon Forbidden West Nasıl Bir Oyun?

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Forbidden West, açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Horizon Zero Dawn'ın devamı niteliğinde olan yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. 18 Şubat 2022 tarihinde çıkan oyunun PS4 ve PS4 sürümleri mevcut.

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Red Dead Redemption 2, Van der Linde çetesinin üyesi Arthur Morgan'ın hikâyesini konu alıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun, Vahşi Batı atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Dying Light 2 Stay Human Nasıl Bir Oyun?

Techland tarafından geliştirilen ve yayımlanan Dying Light 2 Stay Human, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Sürükleyici bir hikâyeye ve çok başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün. Hayatta kalmaya çalıştığınız popüler yapım, Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

The Witcher 3: Wild Hunt Nasıl Bir Oyun?

PC Platformunun en başarılı açık dünya yapımlarından bir tanesi olan The Witcher 3: Wild Hunt'ta Geralt of Rivia isimli karakterin hikâyesine tanık oluyoruz. Etkileyici grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda vakit geçirebileceğiniz çeşitli aktiviteler mevcut. Oyunda ister görevleri yapabilir isterseniz amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey Nasıl Bir Oyun?

Yukarıda da belirttiğim üzere Assassin's Creed serisi 14 farklı ana oyuna sahip. Ancak seri 2017'de köklü bir değişim geçirdi. O tarihten bu yana seri RPG elementleriyle dikkat çekiyor. Bana göre bu türün en iyi örneklerinden biri de Assassin's Creed Odyssey. Aslında bu değişim Odyssey ile değil, serinin bir önceki oyunu olan Origin ile yaşandı. Ancak Odyssey atmosferi ile beni daha çok kendine geçkmeyi başardı.

Antik Yunan döneminde geçen Assassin's Creed Odyssey, 2018 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda Sparta ve Atina arasındaki savaşa tanık oluyoruz. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım kaliteli grafiklere sahip.

The Elder Scrolls V: Skyrim Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Game Studios tarafından geliştirildi. Bethesda Softworks tarafından yayımlanan video oyununda başarılı bir şekilde tasarlanmış görevler bulunuyor. Eğer görev yapmaktan sıkılırsanız harita üzerinde gezebilirsiniz. Ayrıca oyun için geliştirilen çok sayıda mod bulunuyor.

Marvel’s Spider-Man Remastered Nasıl Bir Oyun?

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Marvel’s Spider-Man Remastered'da Marvel evreninin en çok sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Spider-Man'i (Örümcek Adam) kontrol ediyorsunuz. 2022 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunda kötü karakterler ile mücadele ediyorsunuz.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft'un popüler oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands isimli video oyununda takım kurabilir ve çeşitli operasyonlar düzenleyebilirsiniz. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan yapım 2017 yılında PS4, Xbox ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Ghost Recon Wildlands, arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyor.

Death Stranding Nasıl Bir Oyun?

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding'in yayıncılığını Sony Interactive Entertainment üstlendi. 2019 yılında PlayStation 4'e, 2020 yılında ise PC platformuna çıkan oyunda yürüyerek çeşitli paketleri belirlenen noktalara götürmeniz gerekiyor.

Minecraft Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafikleriyle Minecraft, yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürüyor. Hayal gücünün sınırlarının zorlanmasına yardım eden yapımda başarılı craft sistemi bulunuyor. Bu sayede bazı malzemeleri birleştirerek yeni eşyalar elde edebiliyorsunuz.

No Man’s Sky Nasıl Bir Oyun?

Hello Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan No Man's Sky, Ağustos 2016 tarihinde çıktı. En iyi uzay oyunları arasında yer alan No Man's Sky, gezegenleri keşfederken hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Uzay gemileri ile savaşma imkânı sunan oyunda kendi geminizi geliştirebilmeniz mümkün.

Forza Horizon 5 Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Forza Horizon 5, kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği yarış oyunu, 2021 yılının kasım ayında satışa sunuldu. Playground Games tarafından geliştirilen yapımda pek çok araç bulunuyor.

Days Gone Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Days Gone, atmosferi ve hikâyesiyle öne çıkıyor. Bend Studio tarafından geliştirilen oyun 2019 yılında PlayStation 4, 2021 yılında ise PC platformu için piyasaya sürüldü.

Bu yazıda en iyi açık dünya oyunları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı açık dünya oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün Yorumu

Bu içeriği hazırlamak bende bazı oyunları yeniden oynama isteği uyandırdı. Ancak asıl dikkatimi çeken şey iyi açık dünya oyunlarının sayısının ne kadar az olduğu oldu. Bu liste bile oldukça kısıtlı ki aranızda eminim bu oyunları sevmeyen pek çok kişi vardır. Karakterin özgürce hareket edebileceği bir açık dünya tasarlamak zor.

Ancak daha zoru o açık dünyayı yeteri kadar materyalle doldurmak ve "dolu" bir oyun yaratmak. Örneğin KCD 2'yi bitirdikten sonra daha önce oynamadığım bir başka Orta Çağ temalı açık dünya oyunu bulamadım. Umarım Warhorse Studios ve Sandfall Interactive düşük bütçe ile oyun geliştiren stüdyo sayısı artar ve bu sorun ortadan kalkar.