NPC Ne Demek? NPC İnsan Nedir?

NPC ne demek? Uzun yıllardan beri oyun dünyasında kullanılan bir terim olan NPC bir süredir sosyal medyada "NPC insan" şeklinde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla oyun oynayan ve sosyal medya kullanan pek çok kişi bu kelimenin anlamını merak ediyor.

Bu rehberde NPC nedir, NPC insan ne demek gibi soruları yanıtlayacağız. Eğer siz de bu kelimeyi merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz. Öncelikle bu kavramın tam olarak ne anlama geldiğinden bahsedelim.

NPC Ne Demek?

NPC açılımı Non-Player Character şeklindedir ve Türkçeye "Oyuncu Olmayan Karakter" olarak çevrilebilir. Adından da anlaşılacağı gibi NPC'ler oyun içinde oyuncu tarafından değil, doğrudan oyunun yapay zekası veya yazılımı tarafından kontrol edilen karakterlerdir.

NPC'ler oyunların vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyun dünyasına hayat verirler, hikayeyi ilerletirler, oyuncuyla etkileşim kurarak dünyaya derinlik katarlar. Bir dükkandan eşya almak, şehir muhafızından yol tarifi almak, bir görev vericisinden macera dolu bir görev almak hep NPC'ler sayesinde gerçekleşir.

Kısacası, oyuncu sizsiniz ve oyundaki diğer tüm canlı varlıklar genellikle birer NPC'dir. En popüler NPC karakterleri denildiğinde akla ilk olarak GLaDOS ve Cortana gelir ancak daha çok sayıda NPC vardır.

En Popüler 13 NPC Karakteri

Yıllar boyunca oyun dünyası, aklımıza kazınmış, hikayeleriyle bizi etkilemiş veya sadece varlıklarıyla bile iz bırakmış pek çok NPC'ye ev sahipliği yaptı. İşte en popüler 13 NPC karakteri!

Cortana (Halo Serisi): Master Chief'in yapay zeka arkadaşı olan Cortana, zeki ve duygusal bir karakterdir. Ayrıca hikâyenin merkezinde yer alır.

Master Chief'in yapay zeka arkadaşı olan Cortana, zeki ve duygusal bir karakterdir. Ayrıca hikâyenin merkezinde yer alır. GLaDOS (Portal Serisi): Hem komik hem de ürkütücü olan GLaDOS, laboratuvar testlerinin yöneticisidir.

Hem komik hem de ürkütücü olan GLaDOS, laboratuvar testlerinin yöneticisidir. Sephiroth (Final Fantasy VII): Oyun dünyasının en ikonik kötülerinden biri Sephiroth, karizmatik ama bir o kadar da tehlikelidir.

Oyun dünyasının en ikonik kötülerinden biri Sephiroth, karizmatik ama bir o kadar da tehlikelidir. Vaas Montenegro (Far Cry 3): Öngörülemezliğiyle hafızalara kazınmış bir karakterdir.

Öngörülemezliğiyle hafızalara kazınmış bir karakterdir. Handsome Jack (Borderlands 2): Mizah anlayışı ve acımasızlığıyla öne çıkan bir karakterdir.

Mizah anlayışı ve acımasızlığıyla öne çıkan bir karakterdir. Sylvanas Windrunner (World of Warcraft): Warcraft evreninin en karmaşık ve evrimleşen karakterlerinden biridir.

Warcraft evreninin en karmaşık ve evrimleşen karakterlerinden biridir. Wheatley (Portal 2): GLaDOS'un tam zıttı olan Wheatley, bşalangıçta Chell’e kaçması için rehberlik eder.

GLaDOS'un tam zıttı olan Wheatley, bşalangıçta Chell’e kaçması için rehberlik eder. Garrus Vakarian (Mass Effect Serisi): Sadık bir arkadaş, keskin nişancı ve en sevilen ekip üyelerinden biridir.

Sadık bir arkadaş, keskin nişancı ve en sevilen ekip üyelerinden biridir. Zoltan Chivay (The Witcher Serisi): Geralt'ın neşeli ve güvenilir dostudur. Zor zamanlarda yanınızda olur.

Geralt'ın neşeli ve güvenilir dostudur. Zor zamanlarda yanınızda olur. Merchant (Resident Evil 4): "Heh heh... Thank you!" repliğiyle efsaneleşmiş, her köşe başında karşımıza çıkan gizemli tüccardır.

"Heh heh... Thank you!" repliğiyle efsaneleşmiş, her köşe başında karşımıza çıkan gizemli tüccardır. Elizabeth (BioShock Infinite): BioShock Infinite'ın ana karakteri Booker DeWitt'in kurtarmak için Columbia şehrine gönderildiği bir karakterdir. Onun oyundaki rolü ve etkisi, sıradan bir NPC tanımının çok ötesindedir.

BioShock Infinite'ın ana karakteri Booker DeWitt'in kurtarmak için Columbia şehrine gönderildiği bir karakterdir. Onun oyundaki rolü ve etkisi, sıradan bir NPC tanımının çok ötesindedir. Alyx Vance (Half-Life 2): Oyunun yapay zekası tarafından kontrol edilen Alyx, Gordon'a yardım eden ve hikayeyi ilerleten kilit bir yol arkadaşı rolündedir.

Oyunun yapay zekası tarafından kontrol edilen Alyx, Gordon'a yardım eden ve hikayeyi ilerleten kilit bir yol arkadaşı rolündedir. Solaire of Astora (Dark Souls): İyimser ve yardımsever şövalyedir.

Bu liste elbette uzayıp gider. Her oyuncunun kalbinde ayrı bir yeri olan farklı NPC'ler vardır. Onlar, sadece birer program kodu olmanın ötesinde, oyun deneyimimizi zenginleştiren unsurlardır. Özellikle karmaşık hikâyelere sahip RPG oyunları söz konusu olduğunda NPC'lerin rolü daha da kritik hâle gelir.

Sosyal Medyada NPC İnsan Ne Demek?

Son zamanlarda özellikle TikTok gibi platformlarda "NPC insan" terimi kullanılmaya başlandı. NPC insan ifadesi, oyunlardaki “Non‑Playable Character” kavramından esinlenerek ortaya çıkmış bir internet argo terimidir.

Sosyal medyada bir davranışı ya da tepkileri “otomatize” görünce takipçiler arasında “XYZ tam bir NPC insan” şeklinde esprili paylaşımlar yapılıyor. Genel olarak şöyle bir anlama gelir:

Klişe Davranışlar Sergileyen Kişi

Günlük hayatta kendi özgün düşüncelerini, fikirlerini veya tepkilerini üretmek yerine çevresinden duyduğu ya da popüler kanaatleri tekrar eden, mekanik tavırlar takınan insanlar için kullanılır. Oyunlardaki NPC’ler gibi “önceden programlanmış” yanıtlar verir gibidirler.

Düşünmeden Akışa Kapılan

Fikirlerini sorgulamadan veya irdelemeden, hazır kalıpları kabul eden, eleştirel bakıştan uzak kişiler “NPC insan” olarak nitelendiriliyor.