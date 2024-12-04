GTA Online’ın Yeni Güncellemesi: Agents of Sabotage Çıkış Tarihi ve İçeriği

Heyecanla beklenen bir GTA Online güncellemesi kapıda. Agents of Sabotage adıyla gelecek olan güncelleme için tarih belirlendi. Hikayenin merkezinde eski bir FIB ajanı olan Jodi Marshall var. Jodi, eski patronlarına olan öfkesini gizlemiyor ve elindeki büro dosyalarını kendi çıkarları için kullanmaya kararlı.

Yeni Üs: Darnell Bros Giyim Fabrikası

Los Santos’un en büyük suçlarına sahne olan Darnell Bros Giyim Fabrikası artık erişilebilir olacak. Agents of Sabotage güncellemesinde gizli operasyonların merkez üssü olarak hizmet edecek. Oyuncular bu mekanda suç planlarını yapacak, yeni teknolojilerle donatılmış operasyonlara liderlik edecek.

Ayrıca eski bir dost da bu güncellemeyle geri dönüyor. The Cayo Perico Heist güncellemesinden tanıdığımız Pavel, Jodi'ye yarenlik edecek ve büyük görevlerle Jodi gibi oyuncuların yanında olarak yardım edecek.

Güncelleme Ne Zaman Çıkacak?

GTA Online: Agents of Sabotage, 10 Aralık’tan itibaren PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilir olacak.

Fragmanı aşağıda bulabilirsiniz: